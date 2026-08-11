Pokémon GO – Community-Day-Termine für Herbst 2026 offiziell bestätigt

Pokémon GO füllt den Event-Kalender für den Herbst 2026. Die Verantwortlichen haben die Termine der Community Days im September, Oktober und November 2026 bestätigt, sodass sich Fans frühzeitig auf die kommenden Aktionen vorbereiten können.

Eine Besonderheit gibt es bereits im September 2026. Statt eines regulären Community Days steht zunächst ein Community Day Classic auf dem Programm. Welche Pokémon bei den drei Events im Mittelpunkt stehen, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Die drei Community-Day-Termine

Wann finden die nächsten Community Days in Pokémon GO statt? Der erste Termin fällt auf Samstag, den 12. September 2026. Dabei handelt es sich ausdrücklich um einen Community Day Classic, bei dem üblicherweise ein bereits früher vorgestelltes Pokémon erneut ins Rampenlicht rückt.

Samstag, 12. September 2026: Community Day Classic

Samstag, 10. Oktober 2026: Community Day

Samstag, 21. November 2026: Community Day

Der nächste reguläre Community Day folgt am Samstag, den 10. Oktober 2026. Anschließend geht es am Samstag, den 21. November 2026 weiter. Sämtliche bestätigten Termine liegen damit an einem Samstag.

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Details zu den vorgestellten Pokémon, möglichen Schillernden Exemplaren, exklusiven Attacken und Event-Boni sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Auch die jeweiligen Startzeiten stehen noch nicht fest. Ein Community-Day-Termin für Dezember 2026 ist nicht Teil der aktuellen Ankündigung.

Weitere Events der nächsten Jahreszeit

Welche weiteren Pokémon-GO-Events wurden angekündigt? Neben den Community Days umfasst der Zeitplan sieben zusätzliche In-Game-Veranstaltungen. Dazu gehören mehrere Super-Mega-Raid-Tage, zwei Dyna-Kampftage, ein Fangkunst-Event und ein Schlüpftag.

Samstag, 19. September 2026: Super-Mega-Raid-Tag

Samstag, 26. September 2026: Fangkunst

Samstag, 3. Oktober 2026: Dyna-Kampftag

Samstag, 17. Oktober 2026: Schlüpftag

Samstag, 24. Oktober 2026: Dyna-Kampftag

Samstag, 31. Oktober 2026: Super-Mega-Raid-Tag

Samstag, 28. November 2026: Super-Mega-Raid-Tag

Besonders vollgepackt präsentiert sich der Oktober 2026. Innerhalb eines Monats finden dort der reguläre Community Day, zwei Dyna-Kampftage, ein Schlüpftag und ein Super-Mega-Raid-Tag statt. Letzterer fällt passend zur Halloween-Saison auf den 31. Oktober 2026.

Auch bei diesen Veranstaltungen ist bislang nicht bekannt, welche Pokémon und Boni dazugehören. Weitere Informationen zum Community Day Classic im September 2026 und zu den übrigen Events sollen schrittweise veröffentlicht werden. Änderungen am angekündigten Kalender bleiben grundsätzlich möglich.

Was haltet ihr von dem dicht gefüllten Herbstprogramm und welches Pokémon wünscht ihr euch für die kommenden Community Days? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.