Pokémon GO und LEGO starten Store-Aktion mit Pikachu-Raids und Stempel-Rallye

Pokémon GO und LEGO bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus. Seit dem 3. August 2026 läuft eine neue Aktion, die digitale Belohnungen im Mobile Game mit Aktivitäten in teilnehmenden LEGO Stores verbindet.

Die Promotion findet bis zum 30. September 2026 in Deutschland, Frankreich, Polen, dem Vereinigten Königreich, den USA und Australien statt. Im Mittelpunkt stehen eine Stempel-Rallye, besondere Raid-Kämpfe, eine Befristete Forschung und exklusive Extras für den Avatar.

Pikachu wartet in besonderen Raid-Kämpfen

Welche Belohnungen bietet die Pokémon GO Aktion? Rund um teilnehmende LEGO Stores erscheint Pikachu häufiger in Raid-Kämpfen der Stufe 1. Mit etwas Glück lässt sich dabei ein Schillerndes Pikachu oder ein Exemplar mit einem exklusiven Spezialhintergrund entdecken.

Zusätzlich werden ausgewählte LEGO Stores in Pokémon GO durch gesponserte PokéStops und Arenen ergänzt. Damit verlagert die Kooperation einen Teil des Events bewusst an reale Standorte und knüpft an das bekannte Erkundungsprinzip des Mobile Games an.

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Die Aktion ist ausdrücklich auch für Deutschland angekündigt. Allerdings nimmt nicht automatisch jede Filiale teil, weshalb Fans vor einem Besuch prüfen sollten, ob der gewünschte LEGO Store Bestandteil der Promotion ist.

Stempel-Rallye und LEGO-Jacke für den Avatar

Wie funktioniert die LEGO-Stempel-Rallye? In teilnehmenden Filialen können Fans die markierten PokéStops und Arenen aufsuchen und deren Fotoscheiben drehen. Die gesammelten Stempel werden anschließend in einem eigenen Bereich des Sammelalbums innerhalb von Pokémon GO festgehalten.

Für die Teilnahme winkt eine Begegnung mit Pikachu, das einen besonderen LEGO-Hintergrund besitzt. Ein eingeblendetes Stempelsymbol hebt dieses Exemplar zusätzlich von regulären Begegnungen ab. Auch eine Schillernde Variante kann mit etwas Glück erscheinen.

Wer einen teilnehmenden LEGO Store besucht und dort Pokémon GO öffnet, schaltet außerdem eine Befristete Event-Forschung frei. Zu den Aufgaben gehören unter anderem das Zurücklegen eines Kilometers und das Drehen von zehn PokéStops. Als zentrale Belohnung wartet eine LEGO-Jacke für den eigenen Avatar.

Zusätzliche Extras direkt im LEGO Store

Welche Inhalte gibt es abseits der App? Besucher können in den Trainer Centers ausgewählter Filialen eine interaktive Demo von LEGO Pokémon SMART Play ausprobieren. Teilnehmer erhalten dort ein sammelbares SMART Play Tag sowie einen besonderen Stempel für ihren LEGO Pass, solange der Vorrat reicht.

SMART Play erweitert kompatible LEGO Sets um Reaktionen auf Bewegungen und Aktionen. Dafür kommen unter anderem der SMART Brick und SMART Tags zum Einsatz, die Licht und Geräusche aktivieren und das gebaute Modell auf das Spielen reagieren lassen.

Event-Sticker gibt es ebenfalls durch das Drehen der Fotoscheiben bei teilnehmenden LEGO Stores sowie über die Befristete Forschung. Die Stempel-Rallye muss spätestens am 30. September 2026 um 23:59 Uhr Ortszeit gestartet werden. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen auch die Forschungsaufgaben abgeschlossen und sämtliche Belohnungen abgeholt sein.

Wie gefällt euch die Kombination aus Pokémon GO und LEGO, und würdet ihr für das besondere Pikachu einen teilnehmenden Store besuchen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.