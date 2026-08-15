Nintendo verschenkt Donkey-Kong-Sammelkarten – aber nur für USA-Teilnehmer

Nintendo belohnt besonders ausdauernde Donkey-Kong-Fans mit einem physischen Sammelkartenset. Die Kollektion umfasst 39 Karten mit Motiven aus der langen Geschichte der Reihe und wird durch ein passendes Kartenetui ergänzt.

Ganz ohne Gegenleistung rückt Nintendo das Merchandise allerdings nicht heraus. Interessierte müssen sämtliche Aufgaben der zeitlich begrenzten DK Challenge abschließen, Donkey Kong Bananza besitzen und in den USA leben. Für Fans in Deutschland ist die physische Belohnung damit nicht erhältlich.

Das steckt im Sammelkartenset

Welche Donkey-Kong-Karten verteilt Nintendo? Bei den physischen Exemplaren handelt es sich um Nachbildungen der digitalen Herausforderungskarten, die innerhalb der DK Challenge freigeschaltet werden. Die Motive decken verschiedene Epochen der Reihe ab, angefangen beim Arcade-Klassiker Donkey Kong aus dem Jahr 1981 bis hin zum modernen Abenteuer Donkey Kong Bananza.

Das vollständige Set setzt sich aus zwei Bereichen zusammen:

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24 Karten zu Herausforderungen aus Donkey Kong Bananza

Bananza 15 Karten zu Retro-Herausforderungen aus ausgewählten Nintendo-Classics-Spielen

Die einzelnen Karten messen ungefähr 6,35 mal 8,89 Zentimeter. Für die Einlösung werden keine My-Nintendo-Platinpunkte verlangt. Berechtigte Teilnehmer sollen Anfang Oktober 2026 über einen Beitrag bei My Nintendo erfahren, wie sie die physische Belohnung anfordern können.

Die hohen Teilnahmehürden

Wie lässt sich die kostenlose Donkey-Kong-Belohnung freischalten? Zunächst wird eine Nintendo Switch 2 mit einer aktiven Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online benötigt. Die DK Challenge ist über den Bereich von Nintendo Switch Online auf dem Home-Bildschirm der Konsole erreichbar.

Die Retro-Aufgaben führen unter anderem in Donkey Kong Country und Donkey Kong Land. Dabei müssen die jeweiligen Spiele direkt über den Bereich der DK Challenge gestartet werden. Einige Aufgaben richten sich an Einsteiger, während andere deutlich mehr Geschick verlangen.

Hinzu kommen 24 Herausforderungen in Donkey Kong Bananza. Bereits erfüllte Bedingungen können anhand vorhandener Speicherdaten automatisch anerkannt werden, sodass das Abenteuer nicht komplett wiederholt werden muss. Die Erweiterung DK Island & Emerald Rush wird für das Kartenset nicht benötigt.

Nur noch wenig Zeit bis zum Ende

Wann endet die DK Challenge? Sämtliche Aufgaben müssen bis zum 1. September 2026 um 09:59 Uhr deutscher Zeit abgeschlossen sein. Nintendo hat die physische Belohnung damit erst relativ spät enthüllt, obwohl das Event bereits seit dem 10. Juni 2026 läuft.

Das sorgt für zusätzlichen Zeitdruck, besonders wenn Donkey Kong Bananza noch nicht weit genug gespielt wurde. Die digitalen Karten bleiben nach dem Event sichtbar. Außerdem verteilt Nintendo abhängig vom Fortschritt spezielle Profilelemente, darunter eine Donkey-Kong-Silhouette, eine NES-Illustration und ein Motiv mit Donkey Kong und Pauline.

Für deutsche Fans bleibt die Ankündigung dennoch enttäuschend. Während die DK Challenge auch in Europa angeboten wird, ist das physische Kartenset ausdrücklich auf berechtigte Teilnehmer in den USA beschränkt. Damit setzt Nintendo seinen verstärkten Fokus auf Donkey Kong zwar fort, nachdem der Affe während der ersten Switch-Ära vor allem mit Donkey Kong Country Returns HD und Mario vs. Donkey Kong Aufmerksamkeit zuteilwurde, die attraktivste Belohnung erreicht jedoch nur einen Teil der Community.

Würdet ihr alle 39 Herausforderungen für ein solches Sammelkartenset abschließen, und sollte Nintendo die Belohnung auch in Deutschland anbieten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.