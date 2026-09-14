Fallout 5 ist in Vorproduktion – Bethesda nennt es langfristiges Ziel

Bethesda Game Studios hat den aktuellen Stand von Fallout 5 offiziell eingeordnet. In einer Mitteilung vom 17. Juli 2026 bezeichnet das Studio den nächsten großen Serienableger als langfristiges Ziel und bestätigt zugleich, dass sich das Rollenspiel bereits in der Vorproduktion befindet.

Mit einem baldigen Release sollten Fans dennoch nicht rechnen. Der Großteil des Teams arbeitet aktuell an The Elder Scrolls VI, das weiterhin Vorrang genießt. Einen Veröffentlichungstermin oder ein mögliches Release-Zeitfenster für Fallout 5 nennt Bethesda nicht.

Der aktuelle Entwicklungsstand

Wie weit ist Fallout 5 entwickelt? Die Vorproduktion bedeutet, dass Bethesda grundlegende Ideen, technische Voraussetzungen und langfristige Pläne vorbereitet. Die vollständige Produktion dürfte erst deutlich später beginnen, wenn die Arbeiten an The Elder Scrolls VI weit genug abgeschlossen sind.

Fallout 5 und The Elder Scrolls VI entstehen laut Bethesda mit der Creation Engine 3. Die seit dem Release von Starfield entwickelte Technologie soll neue Werkzeuge, Rendering-Verfahren und Systeme bieten. Außerdem will das Studio dadurch mehrere Projekte besser parallel unterstützen können.

Schon 2021 erklärte Bethesda-Chef Todd Howard, dass ein einseitiges Konzeptpapier mit den grundsätzlichen Plänen für Fallout 5 existiere. Im Jahr 2022 stellte er klar, dass der Titel nach The Elder Scrolls VI das nächste große Projekt des Studios werden soll. Die neue Stellungnahme bestätigt diesen Fahrplan, liefert aber weiterhin keine Hinweise zum Schauplatz, zur Handlung oder zu den vorgesehenen Plattformen.

Weitere Fallout-Projekte überbrücken die Wartezeit

Welche Fallout-Spiele erscheinen vor Fallout 5? Bethesda arbeitet an mehreren Projekten innerhalb der postapokalyptischen Marke. Für Fallout 76 ist im Jahr 2027 die große Erweiterung Raven Rock geplant, deren Geschichte als Prequel zu Fallout 3 angelegt ist.

Darüber hinaus befinden sich Remaster von Fallout 3 und Fallout: New Vegas in Arbeit. Konkrete Veröffentlichungstermine wurden dafür noch nicht angekündigt. Auch Obsidian Entertainment entwickelt gemeinsam mit Bethesda ein neues Fallout-Projekt. Ob es sich dabei um eine direkte Fortsetzung von Fallout: New Vegas oder um ein vollständig neues Abenteuer handelt, bleibt offen.

Für das 30. Jubiläum der Reihe im Jahr 2027 plant Bethesda außerdem eine besondere Live-Veranstaltung zum Fallout Day in Washington, D.C. Abseits der Spielewelt wird die dritte Staffel der Fallout-Serie bereits produziert. Zusätzlich entsteht ein Reality-TV-Projekt auf Basis von Fallout Shelter, während das Mobile-Spiel weitere Seasons erhalten soll.

Eine lange Reise bis zum nächsten Hauptteil

Wann könnte Fallout 5 erscheinen? Eine belastbare Prognose ist derzeit nicht möglich. Spekulationen über einen Release in den frühen 2030er-Jahren beruhen ausschließlich auf Bethesdas bisherigem Entwicklungsrhythmus und sind nicht offiziell bestätigt.

Die bestätigte Vorproduktion zeigt immerhin, dass Fallout 5 nicht mehr nur als lose Zukunftsidee behandelt wird. Bis Bethesda erste Spielszenen oder konkrete Details präsentiert, dürften jedoch noch mehrere Jahre vergehen. Vorerst liegt der Schwerpunkt klar auf The Elder Scrolls VI und den zahlreichen kleineren Fallout-Projekten.

Welche Erwartungen habt ihr an Fallout 5 und welches der angekündigten Fallout-Projekte interessiert euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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