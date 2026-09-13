Pokémon-Legenden Z-A – Saison 16 bringt bis zu 134 seltene Pokébälle

Fans von Pokémon-Legenden: Z-A sollten sich beeilen, wenn sie ihren Vorrat an seltenen Pokébällen deutlich aufstocken möchten. Die laufende Saison 16 der Rangkämpfe endet bereits am 17. September 2026 um 3:59 Uhr deutscher Zeit.

Wer innerhalb der Saison von Rang Z bis Rang A aufsteigt, kann insgesamt 134 besondere Pokébälle erhalten. Die Belohnungen kosten keine Ingame-Währung, setzen allerdings die Teilnahme an den Online-Kämpfen und damit eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online voraus.

Mehr als 130 Pokébälle als Rangbelohnungen

Welche seltenen Belohnungen gibt es in Saison 16? Mit jedem Rangaufstieg landen weitere Bälle direkt im Inventar. Besonders interessant sind die höheren Ränge, da dort Turnierbälle, Traumbälle, Safaribälle und Ultrabälle verteilt werden.

Diese Exemplare sind normalerweise nur über bestimmte Rangkampf-Saisons oder Inhalte der Erweiterung Mega-Dimension erhältlich. Das Herstellen passender Pokéball-Donuts bietet zwar ebenfalls Chancen auf seltene Varianten, garantiert aber keine vergleichbar planbare Ausbeute.

Erreichter Rang Belohnungen beim Aufstieg Rang Y Quajutsunit, 1 Mondball, 1 Köderball Rang X Fennexisnit, 1 Mondball, 1 Köderball Rang W Brigaronit, 1 Mondball, 1 Köderball Rang V Espinodonit, 1 Mondball, 1 Köderball Rang U Gewaldronit, 1 Mondball, 1 Köderball Rang T Sumpexnit, 1 Sympaball, 1 Mondball, 1 Köderball Rang S Lohgocknit, 1 Sympaball, 1 Mondball, 1 Köderball Rang P bis R Pro Rang jeweils 1 Sympaball, 1 Mondball und 1 Köderball Rang K bis O Pro Rang jeweils 1 Turboball, 1 Freundesball, 1 Levelball und 1 Schwerball Rang F bis J Pro Rang jeweils 1 Turboball, 1 Freundesball, 1 Levelball, 1 Schwerball und 1 Sympaball Rang D bis E Pro Rang jeweils 2 Turnierbälle, 2 Traumbälle, 2 Safaribälle und 2 Ultrabälle Rang C Jeweils 3 Turnierbälle, Traumbälle, Safaribälle und Ultrabälle Rang B Jeweils 4 Turnierbälle, Traumbälle, Safaribälle und Ultrabälle Rang A Jeweils 5 Turnierbälle, Traumbälle, Safaribälle und Ultrabälle

Allein auf den Rängen E bis A warten damit 64 Exemplare der vier besonders seltenen Ballarten. Zusätzlich kehren sieben Mega-Steine als Aufstiegsprämien zurück, wobei jedes Exemplar nur einmal besessen werden kann.

Spezielle Regeln rund um Mega-Entwicklungen

Wie funktionieren die Rangkämpfe der aktuellen Saison? Saison 16 erlaubt ausschließlich Pokémon, die eine Mega-Entwicklung durchführen können. Als getragene Items sind ebenfalls nur Mega-Steine zugelassen.

Jedes Team besteht aus drei Pokémon, deren Level für den Kampf automatisch auf Stufe 50 angepasst wird. Die Begegnungen werden mit vier Teilnehmenden in Echtzeit ausgetragen und sind auf insgesamt drei Minuten begrenzt.

Durch gute Platzierungen werden Punkte gesammelt, die den Aufstieg vom Startpunkt Rang Z bis zum höchsten Rang A ermöglichen. Da der eigene Rang während der Saison nicht sinken kann, lohnt sich auch für weniger erfahrene PvP-Fans ein Versuch.

Zusätzliche Mega-Splitter zum Saisonende

Welche Prämien werden nach dem Ende verteilt? Neben den sofortigen Aufstiegsbelohnungen gibt es am Saisonende weitere Mega-Splitter. Rang A bringt 300 Mega-Splitter, die Ränge B bis E gewähren 200 und auf den Rängen F bis R werden 100 Stück vergeben.

Wer Saison 16 auf Rang S oder darunter abschließt, bekommt noch 50 Mega-Splitter. Diese Ressource lässt sich nach ausreichendem Story-Fortschritt bei der Quasartico AG gegen ausgewählte Mega-Steine eintauschen.

Pokémon-Legenden: Z-A erschien am 16. Oktober 2025 und wurde anschließend mit Mega-Dimension erweitert. Einige der dort eingeführten Mega-Entwicklungen, darunter Mega-Espinodon, spielen inzwischen auch in Pokémon Champions eine Rolle.

Am 17. September 2026 beginnt direkt Saison 17, wobei der Rang wieder auf Z zurückgesetzt wird. Wer die 134 Pokébälle aus Saison 16 einsammeln möchte, sollte seine Rangkämpfe deshalb rechtzeitig abschließen.

Habt ihr Rang A bereits erreicht oder startet ihr in den verbleibenden Tagen noch einen letzten Aufstieg? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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