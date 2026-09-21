GTA 6 ist längst weltbekannt – warum Rockstar trotzdem Millionen ins Marketing steckt

Eigentlich müsste GTA 6 kaum noch beworben werden. Das Spiel gehört schon Monate vor dem Release zu den bekanntesten Unterhaltungsprodukten überhaupt, jeder neue Trailer erzeugt Millionen Aufrufe und selbst einzelne Hinweise rund um Rockstar Games sorgen weltweit für Schlagzeilen.

Warum also trotzdem riesige Summen in Marketing investieren?

Take-Two-CEO Strauss Zelnick hat diese Frage im Rahmen der jüngsten Finanzrunde des Unternehmens beantwortet. Seiner Einschätzung nach geht es bei einem Spiel wie GTA 6 längst nicht mehr darum, überhaupt noch Bekanntheit aufzubauen. Entscheidend sei vielmehr, aus der ohnehin enormen Aufmerksamkeit echte Vorfreude und Kaufinteresse zu machen.

Bekanntheit allein reicht Take-Two nicht

Zelnick vergleicht GTA 6 dabei mit großen Unterhaltungsmarken außerhalb der Spielebranche. Auch Marken wie Barbie seien nahezu jedem Menschen bekannt, trotzdem werde vor großen Veröffentlichungen massiv geworben.

Nur weil ein Produkt bekannt ist, heißt das noch lange nicht, dass Verbraucher es zum Release tatsächlich kaufen oder sich aktiv damit beschäftigen wollen.

Sinngemäß macht Zelnick deshalb einen klaren Unterschied zwischen Aufmerksamkeit und Begeisterung. Marketing soll den Hype also nicht erst erschaffen, sondern vorhandenes Interesse verstärken und möglichst viele Menschen dazu bringen, beim Launch tatsächlich zuzuschlagen.

Marketing kann laut Zelnick kein schlechtes Spiel retten

Gleichzeitig räumt der Take-Two-Chef dem Marketing klare Grenzen ein.

Nach seiner Einschätzung lasse sich ein mittelmäßiges Produkt heutzutage nicht einfach mit hohen Werbebudgets zum Erfolg zwingen. Gerade durch soziale Netzwerke, Streamer, Influencer und klassische Medien würden Schwächen eines Spiels sehr schnell sichtbar.

Marketing könne deshalb vor allem positive Mundpropaganda verstärken, nicht aber dauerhaft vortäuschen, dass ein schwaches Produkt hervorragend sei. Zelnick fasst das sinngemäß damit zusammen, dass sich dieses System nicht einfach austricksen lasse.

Rockstar plant großes Marketing für GTA 6

Dass Rockstar und Take-Two GTA 6 trotz seiner enormen Bekanntheit weiterhin offensiv bewerben, passt damit zu dieser Strategie.

In den vergangenen Monaten wurden die Marketingaktivitäten rund um den kommenden Open-World-Titel bereits deutlich hochgefahren. Gleichzeitig hält sich Rockstar bei konkreten Details weiterhin vergleichsweise bedeckt und veröffentlicht neue Informationen gezielt in größeren Abständen.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Der aktuelle Termin wird von Rockstar und Take-Two weiterhin offiziell geführt.

Der Hype soll bis zum Release weiter wachsen

Für Take-Two geht es beim Marketing von GTA 6 damit weniger um die Frage, ob Spieler das Spiel kennen, sondern darum, wie stark die Begeisterung bis zum Launch noch gesteigert werden kann.

Gerade bei einem Titel dieser Größenordnung dürfte das Unternehmen versuchen, GTA 6 weit über die klassische Gaming-Zielgruppe hinaus als großes Entertainment-Ereignis zu positionieren.

Die eigentliche Herausforderung besteht damit nicht darin, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Davon hat GTA 6 bereits mehr als genug. Entscheidend wird sein, diese Aufmerksamkeit im November möglichst vollständig in Verkäufe umzuwandeln.

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