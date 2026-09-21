Marvel’s Wolverine: Neues Update entschärft Geruchsspur und Audio-Hinweise

Insomniac Games reagiert weiter auf das Feedback zu Marvel’s Wolverine. Mit dem neuen Hotfix v1.001.005 hat das Studio unter anderem die Darstellung der Geruchsspur und der Audio-Sense-Hinweise angepasst. Beide Effekte sollen nun weniger aufdringlich wirken.

Zusätzlich behebt das Update einige häufige Abstürze, von denen laut Insomniac nur ein kleiner Teil der Spieler betroffen war.

Geruchsspur fällt jetzt weniger stark ins Auge

Die auffällige Geruchsspur gehört zu Logans Fähigkeiten und dient dazu, relevante Spuren in der Umgebung sichtbar zu machen. Gerade diese Darstellung war nach dem Release immer wieder kritisiert worden, weil sie vielen Spielern zu dominant erschien.

Insomniac hat deshalb die Deckkraft reduziert und die visuellen Effekte insgesamt abgeschwächt. Gleiches gilt für die Anzeigen des Audio Sense. Ziel ist offenbar, die Orientierungshilfen weniger stark in den Vordergrund zu rücken.

Komplett abschalten lassen sich die Hinweise noch nicht

Ganz gelöst ist die Diskussion damit allerdings nicht. Die Geruchsspur und Audio-Sense-Anzeigen lassen sich auch nach dem Hotfix noch nicht vollständig deaktivieren.

Insomniac erklärt dazu offiziell, dass das Team weitere Verbesserungen für die Senses prüft und dabei ausdrücklich auch umschaltbare Optionen für ein künftiges Update untersucht.

Das ist deshalb interessant, weil die Hinweise nicht einfach Teil einer klassischen Navigationshilfe sind, sondern direkt mit Wolverines Fähigkeiten verknüpft wurden. Eine vollständige Abschaltung ist daher offenbar technisch und spielerisch nicht ganz so trivial, wie es zunächst wirken mag.

Reaktion auf Kritik am zugänglichen Spieldesign

Marvel’s Wolverine stand seit dem Launch immer wieder wegen seiner starken Hilfestellungen in der Kritik. Einige Spieler bemängelten, dass visuelle Hinweise und Orientierungshilfen zu präsent seien und dadurch zu viel Eigenständigkeit beim Erkunden verloren gehe.

Mit dem aktuellen Hotfix geht Insomniac nun zumindest einen Schritt auf diese Kritik zu. Statt die Systeme grundsätzlich zu entfernen, werden sie zunächst optisch zurückgenommen. Ob später tatsächlich ein vollständiger Schalter folgt, bleibt abzuwarten.

Was steckt sonst noch in Hotfix v1.001.005?

Neben den Anpassungen an den Sense-Effekten konzentriert sich das Update vor allem auf Stabilität. Insomniac nennt ausdrücklich die Behebung mehrerer häufiger Abstürze, die seit dem Release bei einigen Spielern aufgetreten sind.

Größere Gameplay-Änderungen oder zusätzliche Inhalte sind mit diesem Hotfix nicht verbunden.

Damit bleibt der Schwerpunkt klar: Stabilität verbessern und die umstrittenen visuellen Hilfen entschärfen.

Weitere Anpassungen könnten folgen

Interessant ist vor allem der Ausblick von Insomniac. Das Studio bestätigt, dass die Senses weiterhin intern geprüft werden und eine optionale Abschaltmöglichkeit bereits untersucht wird.

Sollte diese Funktion tatsächlich kommen, könnte das die Diskussion um die Zugänglichkeit von Marvel’s Wolverine deutlich entschärfen. Bis dahin müssen Spieler aber weiterhin mit den Hinweisen leben – wenn auch in einer deutlich weniger aggressiven Darstellung als zuvor.

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