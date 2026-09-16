Marvel’s Wolverine: Insomniac reagiert auf Kritik und arbeitet an Verbesserungen

Insomniac Games nimmt sich die Kritik an Marvel’s Wolverine zu Herzen. Zum Start des PS5-Abenteuers bestätigt das Studio, Rückmeldungen aus der Community zu sammeln und für Verbesserungen zu nutzen. Auch Community Director James Stevenson meldet sich zu Wort: Das Team habe die Diskussionen der vergangenen Tage verfolgt und arbeite bereits an ersten Reaktionen auf das Feedback.

Welche Änderungen daraus entstehen, ist noch offen. Eine konkrete Liste mit Anpassungen oder einen Termin für das entsprechende Update hat Insomniac in den Stellungnahmen nicht genannt.

Insomniac hört zu und arbeitet bereits an Reaktionen

In seiner Botschaft zum Release bedankt sich das Studio bei den Spielern und erklärt, im Austausch mit der Community an weiteren Verbesserungen zu arbeiten.

Stevenson wurde in einem eigenen Beitrag etwas deutlicher. Sinngemäß schrieb er, das Team habe in den vergangenen Tagen aufmerksam zugehört und sei bereits intensiv damit beschäftigt, auf einige Rückmeldungen zu reagieren.

Damit geht die Reaktion über ein bloßes Dankeschön hinaus. Welche Kritikpunkte die Entwickler zuerst angehen und wie umfangreich die Änderungen ausfallen, lässt Stevenson allerdings offen.

Kritik an Wegführung und Quick-Time-Events

Ein Teil der Diskussion dreht sich um die Frage, wie stark Wolverine seine Spieler durch die Umgebung führt. Im Mittelpunkt stehen unter anderem auffällige Navigationshilfen und wiederholte Hinweise auf das nächste Ziel.

Der Reviewer Skill Up kritisierte beispielsweise das Zusammenspiel aus einer blauen Spur, zusätzlichen Markierungen und gesprochenen Hinweisen von Logan. Aus seiner Sicht nimmt das Spiel den Spielern damit zu viel Orientierung ab, obwohl die betreffenden Abschnitte ohnehin linear aufgebaut sind.

Auch die Quick-Time-Events sorgten für Diskussionen: Kritiker bemängeln, dass diese Sequenzen selbst dann weiterlaufen, wenn die angezeigten Eingaben ausbleiben.

Konkrete Änderungen sind noch nicht angekündigt

Mehr Möglichkeiten, Hinweise und Hilfen an die eigenen Vorlieben anzupassen, wären ein denkbarer Ansatz. Bestätigt hat Insomniac solche Optionen bislang aber nicht. Ebenso wenig steht fest, ob die Entwickler die Quick-Time-Events verändern werden.

Wer auf Anpassungen wartet, muss deshalb die nächsten Update-Ankündigungen abwarten. Die aktuelle Botschaft des Studios ist zunächst: Das Feedback kommt an und das Team beschäftigt sich bereits damit.

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