GTA 6: Frühe Map in GTA 5 nachgebaut – Take-Two lässt Bilder und Videos offenbar nach und nach entfernen

Eine extrem frühe Version der GTA-6-Karte sorgt derzeit für Aufsehen. Modder haben Entwicklungsdaten aus einem großen Rockstar-Leak genutzt, um Teile der Spielwelt in GTA 5 lauffähig zu machen. Das Ergebnis zeigt allerdings nicht die heutige Version von Leonida, sondern einen sehr frühen Entwicklungsstand aus den Jahren 2014 und 2015.

Besonders spannend ist, dass die Bilder und Videos inzwischen wieder aus dem Netz verschwinden. Mehrere Berichte deuten darauf hin, dass Take-Two gegen die Verbreitung des Materials vorgeht. Ein ursprünglich viel geteilter Beitrag des GTA-Dataminers TJGM auf X ist mittlerweile nicht mehr verfügbar. Auf anderen Seiten ist von Copyright-Meldungen gegen Bilder der frühen Karte die Rede.

So sah die GTA-6-Map offenbar vor mehr als zehn Jahren aus

Die jetzt gezeigte Karte basiert auf internen Rockstar-Daten, die zuletzt zusammen mit einem rund 192 GB großen Datenpaket öffentlich wurden. In dem Archiv befinden sich unter anderem alte GTA-5-Dateien, verworfene Inhalte sowie frühe Assets aus der Entwicklung von GTA 6.

Modder konnten einige dieser Daten offenbar in GTA 5 importieren. Dadurch entstand eine begeh beziehungsweise befahrbare Fassung einer sehr frühen Version von Vice City und seiner Umgebung.

Allerdings sollte die Karte keinesfalls als aktueller Stand von GTA 6 verstanden werden. Die zugrunde liegenden Daten stammen aus einer Phase, in der sich das Spiel noch viele Jahre vor seiner Veröffentlichung befand. Entsprechend finden sich unfertige Landschaften, Platzhalter, einfache Texturen und Bereiche, die mit der heutigen Version von Leonida womöglich kaum noch etwas gemeinsam haben.

Einige Orte lassen sich trotzdem wiedererkennen

Trotz des hohen Alters sollen einzelne Bereiche bereits Ähnlichkeiten mit Schauplätzen aufweisen, die Rockstar später in Trailern und anderem offiziellen Material gezeigt hat.

PC Gamer berichtet etwa von einer frühen Kartenfassung mit Orten wie einer Alligator Farm und einem verlassenen Freizeitpark. Einige Bereiche sollen sich grob mit später gezeigten Szenen aus GTA 6 in Verbindung bringen lassen.

Andere Analysen weisen darauf hin, dass die frühe Entwicklungsmap noch Regionen enthielt, die in den derzeit bekannten Rekonstruktionen der finalen Spielwelt nicht mehr auftauchen. Dazu zählen unter anderem Bereiche, die als Key West beziehungsweise Panhandle interpretiert werden. Ob diese Gebiete tatsächlich vollständig gestrichen wurden oder lediglich anders umgesetzt werden, ist bislang nicht bestätigt.

Take-Two geht offenbar gegen die Bilder vor

Wer sich die ursprünglichen Screenshots anschauen möchte, hat mittlerweile allerdings ein Problem: Das Material verschwindet zunehmend von Plattformen wie X.

Ein Bericht dokumentiert, dass Bilder aus dem entsprechenden TJGM-Beitrag wegen einer Copyright-Meldung des Rechteinhabers deaktiviert wurden. Eine öffentliche Stellungnahme von Rockstar oder Take-Two zu genau diesen jüngsten Löschungen gibt es bislang nicht.

Dass Take-Two bei solchen Projekten einschreitet, wäre allerdings keineswegs ungewöhnlich.

Bereits Anfang 2025 hatte ein anderer Modder versucht, die damals von der Community rekonstruierte GTA-6-Map innerhalb von GTA 5 spielbar zu machen. Take-Two ließ das entsprechende Video per Copyright-Claim entfernen, woraufhin der Entwickler auch die Downloadlinks zu seinem Projekt zurückzog.

Der entscheidende Unterschied: Die damalige Map war eine Fan-Rekonstruktion auf Basis von Trailern und Leaks. Die jetzt aufgetauchte Version verwendet dagegen offenbar tatsächlich interne frühe Rockstar-Assets aus der GTA-6-Entwicklung.

Die Map zeigt nicht das fertige GTA 6

Gerade weil die Aufnahmen inzwischen teilweise wieder verschwinden, dürfte das Interesse daran weiter steigen. Für Rückschlüsse auf die finale Spielwelt sind die Daten aber nur eingeschränkt geeignet.

Zwischen dem gezeigten Entwicklungsstand von etwa 2014/2015 und dem Release von GTA 6 liegen mehr als zehn Jahre Entwicklungszeit. Straßenführungen, Landschaften, Städte und ganze Regionen können in dieser Zeit mehrfach überarbeitet oder vollständig verworfen worden sein.

Interessant ist die Karte daher vor allem als Blick hinter die Kulissen der frühen Entwicklung: Sie zeigt, wie Rockstar offenbar bereits vor vielen Jahren mit der Struktur von Vice City und Leonida experimentiert hat.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

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