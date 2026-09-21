Xbox Game Pass – Diese 8 Spiele fliegen am 30. September 2026 raus

Der Xbox Game Pass verliert am 30. September 2026 gleich acht Spiele aus seinem aktuellen Katalog. Besonders schmerzhaft dürfte der Abschied von Atomfall ausfallen, denn das postapokalyptische Actionspiel von Rebellion gehört zu den interessanteren Geheimtipps des Spielejahres 2025.

Microsoft führt sämtliche Abgänge für Cloud, Konsole und PC auf. Abonnenten bleiben damit nur noch wenige Tage, um angefangene Kampagnen zu beenden oder zumindest einen Blick auf Titel wie Sifu und Little Nightmares 2 Enhanced Edition zu werfen.

Diese acht Spiele verlassen den Game Pass

Welche Spiele verschwinden am 30. September 2026? Die Liste umfasst große Namen ebenso wie kleinere Produktionen, die im umfangreichen Game-Pass-Katalog leicht übersehen werden konnten. Die folgenden Spielzeiten dienen als grobe Orientierung für das Abschließen der jeweiligen Hauptinhalte.

Spiel Plattformen Ungefähre Spielzeit Atomfall Cloud, Konsole und PC 10,5 Stunden Lara Croft and the Guardian of Light Cloud, Konsole und PC 6,5 Stunden Little Nightmares 2 Enhanced Edition Cloud, Konsole und PC 5,5 Stunden Little Rocket Lab Cloud, Konsole und PC 42 Stunden Sifu Cloud, Konsole und PC 8 Stunden SOPA Tale of the Stolen Potato Cloud, Konsole und PC 3 Stunden Sworn Cloud, Konsole und PC 10,5 Stunden Terminull Brigade Cloud, Konsole und PC 4,5 Stunden

Sieben der acht Spiele lassen sich mit überschaubarem Zeitaufwand zumindest einmal durchspielen. Lediglich Little Rocket Lab fällt mit einer geschätzten Spielzeit von rund 42 Stunden deutlich umfangreicher aus und dürfte sich bis zum Stichtag nur schwer vollständig abschließen lassen.

Besonders schnell zu bewältigen sind SOPA Tale of the Stolen Potato und Terminull Brigade. Auch Lara Croft and the Guardian of Light eignet sich mit seiner kompakten Kampagne gut für ein letztes Spielewochenende vor dem Abschied.

Atomfall bleibt der auffälligste Abgang

Warum lohnt sich ein Blick auf Atomfall? Das 2025 veröffentlichte Abenteuer verbindet Erkundung, Kämpfe und Überlebenselemente mit einer mysteriösen Geschichte über eine Nuklearkatastrophe in der britischen Landschaft. Statt einer riesigen offenen Welt setzt Rebellion auf miteinander verbundene Gebiete, zahlreiche Geheimnisse und Entscheidungen bei Quests.

Das Szenario erinnert stellenweise an bekannte postapokalyptische Rollenspiele, entwickelt durch den britischen Schauplatz aber eine eigene Identität. Verlassene Dörfer, unterirdische Anlagen und unterschiedliche Fraktionen sorgen dafür, dass es abseits der Haupthandlung einiges zu entdecken gibt.

Mit rund 10,5 Stunden für die zentrale Geschichte bleibt Atomfall vergleichsweise kompakt. Wer am 21. September 2026 beginnt und sich auf die wichtigsten Missionen konzentriert, sollte das Abenteuer noch rechtzeitig vor der Entfernung aus dem Game Pass beenden können.

Kompakte Empfehlungen für die verbleibende Zeit

Welche weiteren Abgänge verdienen besondere Aufmerksamkeit? Sifu ist eine klare Empfehlung für Fans anspruchsvoller Nahkämpfe. Das Kampfsystem verlangt präzises Ausweichen, Parieren und Kontern, während die besondere Alterungsmechanik jedem gescheiterten Versuch zusätzliche Spannung verleiht.

Little Nightmares 2 Enhanced Edition bietet sich dagegen für alle an, die bereits vor dem Oktober 2026 in Gruselstimmung kommen möchten. Das düstere Puzzle-Abenteuer ist in ungefähr fünfeinhalb Stunden zu schaffen und kombiniert bedrückende Schauplätze mit Fluchtpassagen und cleveren Umgebungsrätseln.

Mit Sworn steht außerdem ein kooperativ spielbares Action-Roguelite vor dem Abschied, während SOPA Tale of the Stolen Potato ein kurzes, erzählerisches Abenteuer liefert. Terminull Brigade richtet sich an Fans schneller Action, Lara Croft and the Guardian of Light an Freunde kooperativer Rätsel und Little Rocket Lab an Gamer, die gerne bauen, automatisieren und tüfteln.

Welchen dieser acht Game-Pass-Abgänge möchtet ihr noch vor dem 30. September 2026 spielen? Schreibt eure Favoriten und Empfehlungen in die Kommentare.

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