State of Decay 3 bleibt Day One im Xbox Game Pass geplant – Release 2027

Bei State of Decay 3 bleibt eine der wichtigsten Zusagen für Xbox-Fans bestehen. Das ambitionierte Zombie-Survival-Spiel soll 2027 direkt zum Veröffentlichungstag im Xbox Game Pass erscheinen. Microsoft hat diese Planung erneut bestätigt, obwohl Entwickler Undead Labs seine Trennung vom Konzern inzwischen abgeschlossen hat.

Die Bestätigung beseitigt eine zentrale Unsicherheit, die seit der angekündigten Umstrukturierung im Juli 2026 im Raum stand. Undead Labs arbeitet künftig als unabhängiges und mitarbeitergeführtes Studio weiter. An der Entwicklung des bereits 2020 angekündigten Nachfolgers ändert sich dadurch grundsätzlich nichts.

Die Game-Pass-Zusage bleibt bestehen

Wann erscheint State of Decay 3 im Xbox Game Pass? Der aktuelle Plan sieht weiterhin eine Veröffentlichung im Jahr 2027 vor. Abonnenten sollen das Survival-Spiel am ersten Tag über den Xbox Game Pass spielen können. Ein konkretes Release-Datum innerhalb des Jahres 2027 wurde bislang nicht genannt.

State of Decay 3 soll künftig unter einem neuen Publisher erscheinen. Welches Unternehmen diese Rolle übernimmt, ist derzeit noch offen. Undead Labs verfügt nach der Trennung von Microsoft jedoch weiterhin über die nötige Finanzierung, um die Entwicklung abzuschließen und das Projekt auszubauen.

Studioleiter Philip Holt sieht in der neu gewonnenen Eigenständigkeit vor allem eine Chance, enger mit der Community zusammenzuarbeiten.

Die Unabhängigkeit bringt uns näher an unsere Community und ermöglicht es uns, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren: die bestmöglichen Spiele zu entwickeln und uns die anhaltende Unterstützung der Menschen zu verdienen, die ihre Zeit mit uns verbringen.

Für das Studio endet damit eine lange Phase unter dem Dach von Xbox. Microsoft hatte Undead Labs im Jahr 2018 übernommen, nachdem beide Unternehmen bereits zuvor eng an der State-of-Decay-Reihe zusammengearbeitet hatten.

Eine deutlich größere Survival-Sandbox

Welche Neuerungen bietet State of Decay 3? Der Nachfolger soll die bekannte Mischung aus Überleben, Ressourcenverwaltung und Gemeinschaftsaufbau deutlich erweitern. Die neue Karte ist laut Entwickler ungefähr viermal so groß wie eine einzelne Karte aus State of Decay 2. Zusätzlich können mehrere Siedlungen errichtet und miteinander zu einem größeren Netzwerk verbunden werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Online-Koop für bis zu vier Personen. In der gemeinsamen offenen Welt müssen Gruppenmitglieder nicht dauerhaft zusammenbleiben. Dank des ungebundenen Mehrspieler-Modus können sie unabhängig voneinander Aufgaben verfolgen, Vorräte sammeln oder unterschiedliche Regionen erkunden.

Die ersten Alpha-Tests starteten im April 2026. Noch vor Ende des Jahres 2026 sollen geschlossene Beta-Tests folgen und den Teilnehmerkreis erweitern. Die umfangreichen Probeläufe sind besonders wichtig, da Undead Labs sowohl die bislang größte Spielwelt der Reihe als auch die neue Koop-Struktur unter hoher Belastung testen möchte.

State of Decay 3 erscheint nach aktueller Planung 2027 für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5. Neben dem Xbox Game Pass werden auch Steam, Xbox Play Anywhere und Cloud-Gaming unterstützt. Freut ihr euch auf die größere Spielwelt und den gemeinsamen Überlebenskampf? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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