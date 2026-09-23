Sega wollte Sonic zeitweise beenden – Iizuka berichtet vom internen Kampf

Sonic the Hedgehog gehört seit 1991 zu den bekanntesten Figuren der Videospielwelt. Doch ausgerechnet Sega dachte offenbar zeitweise darüber nach, die komplette Marke einzustellen. Diese überraschende Enthüllung stammt von Takashi Iizuka, der die Reihe seit Jahrzehnten begleitet und heute als Sonic Creative Officer ihre weitere Ausrichtung verantwortet.

Während eines Mediengesprächs im Umfeld der Tokyo Game Show 2026 blickte Iizuka auf die wechselhafte Geschichte des blauen Igels zurück. Neben großen Erfolgen habe es demnach auch schwierige Phasen gegeben, in denen die Zukunft von Sonic intern ernsthaft infrage gestellt wurde.

Der interne Kampf um Sonics Zukunft

Warum wollte Sega die Sonic-Reihe einstellen? Konkrete Gründe oder einen genauen Zeitraum nannte Iizuka nicht. Er bestätigte jedoch, dass Führungskräfte während einer besonders schwierigen Phase das Ende des gesamten Franchise vorgeschlagen hätten.

Es gab gute und schlechte Zeiten. Während der schlimmsten Phase sagten mir die Verantwortlichen, dass wir das gesamte Franchise einstellen sollten. Ich musste innerhalb des Unternehmens dafür kämpfen, die Reihe so lange wie möglich am Leben zu halten.

Die Aussage zeigt, wie ernst die Lage offenbar war. Sonic hatte im Laufe seiner Geschichte immer wieder mit starken Qualitätsschwankungen zu kämpfen. Während Sonic Mania später viel Anerkennung erhielt, sorgten Titel wie Sonic Lost World und Sonic Boom Rise of Lyric für deutliche Kritik.

Iizuka erklärte bereits zuvor, dass er gezielt an einer Verbesserung der Spielequalität arbeiten sollte. Neuere Veröffentlichungen wie Sonic X Shadow Generations und Sonic Racing CrossWorlds stehen für diese Bemühungen. Letzteres blieb zwar hinter Segas Verkaufserwartungen zurück, wird aber weiterhin mit kostenlosen und kostenpflichtigen Inhalten unterstützt.

Der Kinofilm als entscheidender Wendepunkt

Was rettete Sonic vor dem möglichen Aus? Laut Iizuka spielte der erste Sonic the Hedgehog Kinofilm aus dem Jahr 2020 eine besonders wichtige Rolle. Die erfolgreiche Produktion habe die Richtung des gesamten Franchise verändert und Sonic einer neuen Generation nähergebracht.

Der größte Meilenstein für mich war der erste Film. Er war ein großer Erfolg und hat den Kurs dieses Franchise eindeutig verändert.

Der Weg zum Kinoerfolg verlief allerdings nicht ohne Probleme. Das ursprüngliche Design von Sonic löste starke Kritik aus und wurde vor dem Kinostart umfassend überarbeitet. Die Entscheidung zahlte sich aus, denn aus dem Film entwickelte sich eine erfolgreiche Reihe, die Sonic weit über die Gaming Community hinaus bekannt machte.

Inzwischen befindet sich bereits Sonic the Hedgehog 4 in Arbeit. Der Kinostart ist für den 19. März 2027 vorgesehen. Sega möchte den Erfolg offenbar auch auf andere bekannte Marken übertragen, denn Filmprojekte zu Streets of Rage und Crazy Taxi befinden sich ebenfalls in Entwicklung.

Neue Pläne zum 35. Jubiläum

Wie geht es mit Sonic weiter? Im Jahr 2026 feiert die Reihe ihr 35. Jubiläum und befindet sich in einer deutlich stärkeren Position als während ihrer Krisenjahre. Sonic Pico Park soll im November 2026 erscheinen und kombiniert die bekannte Geschwindigkeit des Igels mit kooperativen Rätseln für zwei bis acht Teilnehmende.

Gleichzeitig möchte Sega Sonic regelmäßig in unterschiedlichen Medien präsentieren. Neben Spielen und Kinofilmen sind weitere Animationsprojekte geplant. Iizuka betonte jedoch, dass Videospiele weiterhin das Fundament der Marke bleiben sollen. Künftige Produktionen könnten zudem einen größeren Schwerpunkt auf Handlung legen, um auch Fans anzusprechen, die Sonic zunächst durch Filme oder Serien kennengelernt haben.

Dass Sega sein eigenes Maskottchen beinahe aufgegeben hätte, wirkt angesichts der heutigen Popularität kaum vorstellbar. Ohne Iizukas internen Einsatz und den Kinoerfolg aus dem Jahr 2020 hätte die Geschichte des blauen Igels jedoch möglicherweise ganz anders geendet.

Hättet ihr damit gerechnet, dass Sega die Sonic-Reihe zeitweise komplett einstellen wollte? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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