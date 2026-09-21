Final Fantasy VII Revelation auf PS5 Pro mit exklusivem 4K-60-FPS-Modus

Wer Final Fantasy VII Revelation auf einer Konsole mit möglichst hoher Bildqualität und flüssiger Darstellung erleben möchte, dürfte an der PlayStation 5 Pro kaum vorbeikommen. Square Enix stattet das leistungsstärkere Sony-System mit einem exklusiven Grafikmodus aus, der eine 4K-Ausgabe mit einer Zielbildrate von 60 Bildern pro Sekunde verbinden soll.

Damit erhält die PS5 Pro einen technischen Vorteil gegenüber der regulären PlayStation 5. Das Rollenspiel selbst bleibt allerdings nicht exklusiv: Final Fantasy VII Revelation erscheint am 8. April 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.

Exklusiver Versatility-Modus für die PS5 Pro

Warum bietet die PS5 Pro die stärkste Konsolendarstellung? Der neue Versatility-Modus soll die hohe Detailqualität einer 4K-Ausgabe mit einer Zielbildrate von 60 FPS kombinieren. Dafür greift Square Enix auf PlayStation Spectral Super Resolution zurück, Sonys KI-gestützte Upscaling-Technologie für die PS5 Pro.

Game Director Naoki Hamaguchi bezeichnet die PS5 Pro deshalb als eine der empfohlenen Möglichkeiten, das Finale der Remake-Trilogie zu erleben. Besonders in schnellen Kämpfen und bei der Erkundung der großen Spielwelt könnte die Kombination aus hoher Auflösung und flüssiger Bildrate einen sichtbaren Unterschied machen.

Besitzer der regulären PS5 müssen dennoch nicht auf verschiedene Grafikoptionen verzichten. Dort stehen der Grafikmodus mit 4K-Ausgabe bei 30 FPS sowie zwei Performance-Varianten mit einer Zielbildrate von 60 FPS zur Wahl. Performance Sharp setzt auf eine schärfere Kantenglättung, während Performance Soft ein weicheres Bild liefert. Die PS5 Pro bietet diese Einstellungen ebenfalls an und ergänzt sie um den Versatility-Modus.

Große Spielwelt stellt hohe technische Anforderungen

Welche Vorteile bringt die zusätzliche Leistung im Spiel? Final Fantasy VII Revelation soll eine noch umfangreichere und stärker zusammenhängende Welt als Final Fantasy VII Rebirth bieten. Mit der Highwind können Cloud und seine Gefährten den Planeten aus der Luft bereisen und anschließend per Fallschirm in ausgewählte Gebiete abspringen.

Auch bekannte Orte wie Wutai und Mideel kehren zurück. Die schnelle Fortbewegung aus großer Höhe, weitläufige Landschaften und komplexe Kampfszenen stellen entsprechend hohe Anforderungen an die Hardware. PSSR soll dabei helfen, ein scharfes Bild zu erzeugen, ohne die Zielbildrate von 60 FPS aufzugeben.

Sony hat die Bildrekonstruktion der PS5 Pro zudem weiter verbessert. Die aktuelle Option zur verbesserten PSSR-Bildqualität ist standardmäßig aktiviert und kann auch Spiele aufwerten, die frühere Versionen der Technologie unterstützen.

Technischer Bonus ohne PlayStation-Exklusivität

Bleibt Final Fantasy VII Revelation auf anderen Plattformen konkurrenzfähig? Square Enix hat bislang nicht sämtliche Grafikmodi der Xbox Series X|S, der Nintendo Switch 2 und der PC-Version detailliert vorgestellt. Die exklusive PS5-Pro-Option bedeutet daher zunächst nur, dass Sonys Premium-Konsole einen speziell angepassten Modus erhält.

Für Konsolenfans, die Wert auf 4K und 60 FPS legen, zeichnet sich die PS5 Pro damit als besonders attraktive Plattform ab. Auf dem PC dürften leistungsstarke Systeme allerdings ebenfalls hohe Auflösungen und Bildraten ermöglichen, während die technische Umsetzung für Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 noch genauer abzuwarten bleibt.

Werdet ihr Final Fantasy VII Revelation auf der PS5 Pro spielen oder bevorzugt ihr eine andere Plattform? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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