Pokémon GO Community Day im Oktober 2026 – Zorua, Termin und Boni

Der Community Day im Oktober 2026 von Pokémon GO steht fest und rückt Zorua ins Rampenlicht. Das scheue Unlicht-Pokémon wird am Samstag, den 10. Oktober 2026, von 14 bis 17 Uhr Ortszeit besonders häufig in der Wildnis erscheinen.

Damit erhalten Fans eine gute Gelegenheit, zahlreiche Zorua-Bonbons zu sammeln und nach einem Schillernden Exemplar Ausschau zu halten. Bereits im August 2026 hatten Dataminer Hinweise auf dieses Event entdeckt, nun sind der Termin und die wichtigsten Boni offiziell bekannt.

Zorua übernimmt den Community Day

Wann findet der Zorua Community Day statt? Das Event läuft am 10. Oktober 2026 über den für Community Days üblichen Zeitraum von drei Stunden. Zwischen 14 und 17 Uhr erscheinen deutlich mehr Zorua, wodurch sich auch die Chancen auf Exemplare mit starken Werten und die Schillernde Variante erhöhen.

Besonders interessant dürfte der Community Day für alle sein, die noch ein geeignetes Zorua für die Entwicklung suchen. Das Lausefuchs-Pokémon entwickelt sich mithilfe von 50 Zorua-Bonbons zu Zoroark, das ebenfalls dem Typ Unlicht angehört.

Wer Zorua während des Events oder innerhalb von vier Stunden nach dessen Ende entwickelt, erhält ein Zoroark mit der Sofort-Attacke Tiefschlag. Das Entwicklungszeitfenster bleibt somit bis zum 10. Oktober 2026 um 21 Uhr Ortszeit geöffnet.

Fangboni und längere Item-Laufzeiten

Welche Boni bietet der Community Day im Oktober 2026? Neben den häufigeren Begegnungen mit Zorua winken mehrere Vorteile, die sich vor allem beim intensiven Fangen bemerkbar machen. Dreifache Fang-EP machen das Event interessant, wenn ihr euren Trainerlevel möglichst schnell steigern möchtet.

Zusätzlich werden die Bonbon-Ausbeute und die Chance auf XL-Bonbons verbessert. Die bislang bestätigten Event-Boni im Überblick:

Dreifache EP für das Fangen von Pokémon

Doppelte Bonbons für das Fangen von Pokémon

Doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen für Trainer ab Level 31

Während des Events aktivierter Rauch hält drei Stunden lang an

Während des Events aktivierte Lockmodule halten eine Stunde lang an

Zoroark erlernt bei der Entwicklung die Sofort-Attacke Tiefschlag

Wer möglichst viel aus den drei Stunden herausholen möchte, sollte ausreichend Pokébälle und freien Platz in der Pokémon-Aufbewahrung einplanen. Ein aktiviertes Glücks-Ei kann zudem dabei helfen, den Bonus auf die Fang-EP besonders effektiv zu nutzen.

Ein passender Star für den Oktober

Warum passt Zorua besonders gut in den Oktober? Mit seiner Fähigkeit, sich in Pokémon GO als Kumpel-Pokémon des Trainers zu tarnen, gehört Zorua zu den ungewöhnlichsten wilden Begegnungen im Spiel. Seine geheimnisvolle Inszenierung passt außerdem hervorragend in den Monat der Halloween-Events.

Der Community Day bietet damit nicht nur eine Gelegenheit zur Jagd nach einem Schillernden Zorua. Auch die exklusive Attacke für Zoroark könnte für Sammler und Fans von Trainerkämpfen interessant werden.

Freut ihr euch auf den Zorua Community Day am 10. Oktober 2026 oder hättet ihr euch ein anderes Pokémon im Rampenlicht gewünscht? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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