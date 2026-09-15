Diablo 4 Season 15 verschoben – Blizzard kämpft mit Login-Problemen

Der Start von Diablo 4 Season 15 ist im letzten Moment gescheitert. Die Saison mit dem Namen Season of Hell’s Legacy sollte am 15. September 2026 um 18:30 Uhr deutscher Zeit beginnen, doch anhaltende Login-Probleme haben Blizzard zu einer kurzfristigen Verschiebung gezwungen.

Seit dem geplanten Saisonstart melden zahlreiche Fans die Fehlercodes 3000006 und 3000008. Während einige Nutzer zeitweise nach Sanktuario gelangten, blieben andere vollständig vor dem Login-Bildschirm hängen. Einen neuen Starttermin hat Blizzard bislang nicht genannt.

Technische Probleme stoppen den Saisonstart

Warum wurde Diablo 4 Season 15 verschoben? Blizzard hatte zunächst bestätigt, dass ein Fehler einige Nutzer am Einloggen hindert. Das verantwortliche Team nahm daraufhin Untersuchungen auf und arbeitete an einer möglichst schnellen Lösung.

Da die Schwierigkeiten über mehrere Stunden anhielten, wurde Season 15 schließlich offiziell verzögert. Blizzard will weitere Informationen veröffentlichen, sobald es Neuigkeiten zur Situation gibt. Wie lange die Verschiebung dauern wird, ist aktuell noch offen.

Neben den Login-Fehlern gibt es Berichte über fehlerhaft übernommene Charakterdaten. Einige Charaktere sollen mit Goldbeständen und Freischaltungen auf dem Paragonbrett in die neue Saison gelangt sein, obwohl diese Inhalte eigentlich zurückgesetzt werden sollten.

Eine mögliche Ursache könnte mit der neuen Wiedergeburt-Funktion zusammenhängen. Damit lassen sich bestehende Charaktere aus dem Ewigen Reich in das Saisonale Reich übertragen. Blizzard muss nun offenbar nicht nur die Zugangsprobleme beheben, sondern auch mögliche Auswirkungen auf den saisonalen Fortschritt untersuchen.

Eine Jubiläumssaison mit großen Plänen

Welche Inhalte bringt Season of Hell’s Legacy? Season 15 ist als zentraler Bestandteil der Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag von Diablo geplant. Die neue saisonale Questreihe führt durch Erinnerungen an berühmte Helden, Gegner und Schauplätze aus der Geschichte der Action-Rollenspielreihe.

Zu den besonderen Inhalten gehört das Diablo 4 Debüt von Deckard Cain. Darüber hinaus warten neue Endgame-Anpassungen, Balance-Änderungen und Verbesserungen am allgemeinen Spielkomfort. Eine neue Aktivität rekonstruiert außerdem große Teile von Diablo 1 und führt von der Kathedrale von Tristram bis hinab in die Hölle.

Blizzard ergänzt Diablo 4 zudem dauerhaft um neun Legacy Uniques, die auf bekannten Gegenständen aus früheren Teilen basieren. Dazu zählen Messerschmidt’s Reaver und der Stone of Jordan. Auch wiederkehrende Charaktere und eine neue Geschichte rund um die Vergangenheit Sanktuarios sollen das Jubiläum abrunden.

Ungewisse Auswirkungen auf den Fortschritt

Wann startet Diablo 4 Season 15? Ein neuer Zeitpunkt steht momentan nicht fest. Wer bereits Zugang zur Saison erhalten und Fortschritte gesammelt hat, muss damit rechnen, dass Blizzard im Zuge der Fehlerbehebung Anpassungen oder Zurücksetzungen vornimmt.

Der misslungene Auftakt ist besonders bitter, weil Season of Hell’s Legacy als große Reise durch drei Jahrzehnte Diablo Geschichte angelegt ist. Statt nostalgischer Kämpfe gegen legendäre Gegner dominieren zum Start jedoch Warteschlangen, Fehlermeldungen und Unsicherheit.

Habt ihr ebenfalls die Fehlercodes 3000006 oder 3000008 erhalten, oder konntet ihr Season 15 bereits betreten? Schreibt uns eure Erfahrungen und eure Meinung zur kurzfristigen Verschiebung in die Kommentare.

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