ARC Raiders – Embark prüft, ob Expeditionen komplett abgeschafft werden

Embark Studios stellt eines der wichtigsten Fortschrittssysteme von ARC Raiders grundsätzlich infrage. Die Expeditionen sollten nach dem aktuell laufenden fünften Durchgang eigentlich nur pausieren und Anfang 2027 in überarbeiteter Form zurückkehren. Inzwischen schließt das Entwicklerteam jedoch auch eine vollständige Abschaffung nicht mehr aus.

Damit könnte die fünfte Expedition tatsächlich die letzte ihrer Art sein. Das aktuelle Expeditionsfenster läuft seit dem 8. September 2026 und endet am 29. September 2026 um 10 Uhr deutscher Zeit. Wer die damit verbundenen Belohnungen und Boni noch erhalten möchte, sollte seine Abreise rechtzeitig vorbereiten und sich innerhalb dieses Zeitraums anmelden.

Warum könnten die Expeditionen aus ARC Raiders verschwinden? Executive Producer Aleksander Grøndal erklärte im Rahmen der Gamescom 2026, dass das bisherige System deutliche Schwächen habe. Embark Studios wolle deshalb umfangreiche Änderungen vornehmen, diskutiere intern aber weiterhin über den besten Weg.

Vielleicht schaffen wir das gesamte System vollständig ab. Auch diese Möglichkeit liegt auf dem Tisch.

Expeditionen funktionieren in ARC Raiders ähnlich wie ein freiwilliger Neustart. Teilnehmer bauen zunächst eine Karawane auf und verlassen anschließend den Rust Belt. Dabei werden große Teile des Fortschritts zurückgesetzt, während bestimmte permanente Vorteile, zusätzliche Lagerplätze und besondere Belohnungen für den nächsten Durchgang erhalten bleiben.

Innerhalb der Community sorgten vor allem die engen Abreisefenster, der hohe Aufwand und die vergleichsweise überschaubaren Belohnungen für Kritik. Auch der Einstieg für neue Raider erwies sich als problematisch. Laut Embark Studios lassen sich diese Punkte nicht mehr durch kleinere Anpassungen lösen, weshalb größere Eingriffe notwendig seien.

Die fünfte Expedition als mögliche letzte Chance

Was bedeutet die mögliche Abschaffung für aktive Raider? Noch am 21. August 2026 hatte Embark Studios angekündigt, dass Expeditionen lediglich bis Anfang 2027 pausieren. Während dieser Unterbrechung sollten die grundlegenden Schwachstellen beseitigt und das System anschließend deutlich verbessert zurückgebracht werden.

Die jüngsten Aussagen zeigen allerdings, dass dieser Plan keineswegs feststeht. Denkbar wäre neben einer umfassenden Überarbeitung auch ein komplett neues Reset-System, das die Expeditionen ersetzt. Eine endgültige Entscheidung will das Team offenbar erst nach der Veröffentlichung des nächsten großen Updates treffen.

Bereits verdiente aufeinanderfolgende Boni sollen während der Pause bestehen bleiben. Wer alle fünf Expeditionen abgeschlossen hat, schaltet zudem das vollständige Zenith-Outfit frei. Teilweise fertiggestellte Karawanen werden nach dem Ende in Ermal-Gutscheine mit entsprechendem Wert umgewandelt.

Frozen Trail rückt in den Mittelpunkt

Wann erscheinen die nächsten großen Inhalte für ARC Raiders? Frozen Trail wird am 8. Oktober 2026 veröffentlicht und stellt laut Embark Studios das bislang größte Update seit dem Start des Extraction-Shooters dar. Das Update bringt eine weitläufige, verschneite Karte am Rand des Rust Belt sowie neue ARC-Gegner und zusätzliche Herausforderungen.

Zu den weiteren Neuerungen gehören die anspruchsvolle ARC Operation für erfahrene Raider und das neue Outpost-System. Außerdem werden der Fähigkeitenbaum, die langfristige Charakterentwicklung und die Raider Decks überarbeitet. Neue Waffen, Gadgets, kosmetische Inhalte und Verbesserungen beim Matchmaking sind ebenfalls geplant.

Bis zur Veröffentlichung von Frozen Trail dürfte es keine endgültige Antwort zur Zukunft der Expeditionen geben. Sicher ist lediglich, dass Embark Studios das aktuelle System nicht unverändert fortführen möchte. Das Feedback der Community könnte deshalb entscheidenden Einfluss darauf haben, ob Expeditionen 2027 zurückkehren oder dauerhaft aus ARC Raiders verschwinden.

Würdet ihr eine umfangreiche Überarbeitung der Expeditionen bevorzugen oder sollte Embark Studios das System komplett ersetzen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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