ARC Raiders x Subway – So bekommt ihr exklusive Outfits und Ausrüstung

Embark Studios sorgt mit einer ungewöhnlichen Markenkooperation für Aufmerksamkeit: ARC Raiders arbeitet mit der Restaurantkette Subway zusammen. Im Rahmen der zeitlich begrenzten Aktion können Fans exklusive Outfits und zusätzliche Ausrüstung für den Extraction-Shooter erhalten.

Die Zusammenarbeit startet am 20. August 2026 und läuft bis zum 26. Oktober 2026. Allerdings gilt die Aktion ausschließlich in teilnehmenden Subway-Restaurants in den USA und ist damit vorerst nicht regulär in Deutschland verfügbar.

Exklusive Outfits und wechselnde Ausrüstung

Welche Belohnungen bietet die ARC Raiders Subway-Kollaboration? Jede qualifizierte Bestellung enthält einen individuellen Code für das eigens entworfene Subterranean-Outfit. Das Kostüm verbindet die Optik eines Raiders mit den typischen grünen und gelben Farben der Restaurantkette.

Als auffälliges Detail trägt die Figur einen eingepackten Sub an der Vorderseite ihrer Ausrüstung. Zusätzlich zum neuen Outfit erhalten Teilnehmende eine von drei farblich angepassten Varianten bereits existierender Kleidungssets sowie weitere Gegenstände.

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Exklusives Subterranean-Outfit

Subway-Variante des Astrolite-Outfits

Subway-Variante des Nascosto-Outfits

Subway-Variante des Rawhide-Outfits

Mögliche Waffenbelohnungen wie Renegade II, Canto II oder Osprey II

Zusätzliche Ausrüstung wie zwei mittlere Schilde, Tactical Mk. 2 oder zwei Surge Shield Recharger

Die Codes werden bei einem qualifizierten Menü ausgegeben. Dazu gehören ein 15-Zentimeter-Sub, ein Footlong, eine Salatbestellung oder ein Wrap in Kombination mit Chips oder Cookies sowie einem Getränk. Bestellungen über externe Lieferdienste sind von der Aktion ausgeschlossen.

Wöchentliche Rotation mit regionaler Begrenzung

Wie funktioniert die wöchentliche Verteilung der Prämien? Die zusätzlichen Belohnungspakete rotieren während des Aktionszeitraums wöchentlich. Entscheidend ist dabei nicht der Zeitpunkt des Einkaufs, sondern die Woche, in der ein Code eingelöst wird.

Wer mehrere Codes besitzt, kann diese daher für unterschiedliche Aktionswochen aufbewahren. Eine Garantie auf verschiedene Pakete gibt es allerdings nicht, da die Varianten den Codes vorab zugeordnet sind und mehrfach erhalten werden können. Die jeweils aktiven Inhalte sollten deshalb vor der Einlösung kontrolliert werden.

Die Aktion endet am 26. Oktober 2026, während vorhandene Codes noch bis zum 10. November 2026 eingelöst werden können. Unterstützt werden die Versionen für PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S sowie PC. Für die Einlösung werden eine Internetverbindung und ein Embark-ID-Konto benötigt.

Überbrückung bis zum großen Frozen Trail Update

Warum erscheint die Kooperation gerade jetzt? ARC Raiders befindet sich derzeit in einer vergleichsweise ruhigen Inhaltsphase. Embark Studios veröffentlicht weiterhin kleinere Live-Updates, Projekte und Events, konzentriert einen großen Teil des Teams jedoch auf die nächste umfangreiche Erweiterung.

Zuletzt brachte Update 1.42.0 am 18. August 2026 den zweiten Teil des Phantom Targets Events, ein neues Projekt und eine regionale Planung der Kartenbedingungen. Dadurch sollen besondere Bedingungen häufiger zu den typischen Hauptspielzeiten der jeweiligen Region verfügbar sein.

Am 8. Oktober 2026 folgt schließlich Frozen Trail. Das bislang größte Update für ARC Raiders soll eine massive neue Karte, zusätzliche ARC-Bedrohungen, erweiterte Fortschrittssysteme und weitere Inhalte bieten. Die überraschende Subway-Aktion dient somit auch als Einstimmung auf das nächste große Kapitel des Extraction-Shooters.

Wie findet ihr die ungewöhnliche Kooperation zwischen ARC Raiders und Subway? Würdet ihr euch eine vergleichbare Aktion auch für Deutschland wünschen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.