PS5-Update 26.06-14.00.00 aktiviert verbessertes PSSR auf der PS5 Pro automatisch

Sony hat die PS5-Systemsoftware 26.06-14.00.00 veröffentlicht. Auf der PS5 Pro wird die verbesserte PSSR-Bildqualität damit automatisch aktiviert. Außerdem erweitert das Update den Sprachchat und den Willkommen-Hub. Die Änderungen sind in den offiziellen Patchnotes aufgeführt.

Verbessertes PSSR wird zur Standardeinstellung

Die Pro-Konsole nutzt das neuere Verfahren nach der Installation auch bei Spielen, die bislang die ältere PSSR-Version unterstützen. Abschalten lässt sich die Option unter Einstellungen → Bildschirm und Video → Videoausgabe.

Die verbesserte Technik selbst ist bereits länger verfügbar: Sony stellte ihre breitere Unterstützung im März vor. PSSR rekonstruiert mithilfe künstlicher Intelligenz ein höher aufgelöstes Bild. Die überarbeitete Fassung soll feine Details deutlicher darstellen und das Bild bei Bewegungen stabiler halten.

Damals beschrieben unter anderem die Entwickler von Final Fantasy VII Rebirth, Alan Wake 2 und Silent Hill f Verbesserungen. Dazu gehörten weniger Flimmern, klarere Details und eine ruhigere Darstellung. Sony betonte allerdings auch, dass die Ergebnisse je nach Spiel variieren können. Falls unerwartete Bildfehler auftreten, lässt sich die Funktion wieder deaktivieren.

Sprachchat zeigt an, wer gerade spricht

Eine neue Sprecheranzeige hilft bei der Orientierung im Voice-Chat. Über die Sprachchat-Karte im Kontrollzentrum könnt ihr unter den weiteren Optionen die Namensanzeige einschalten und ihre Bildschirmposition festlegen.

Neue Spieleübersichten im Willkommen-Hub

Das Community-Aktivitätswidget bietet zwei Ansichten:

Aktuelle Trends: zehn Multiplayer-Spiele oder Modi, deren Beliebtheit gerade stark steigt.

zehn Multiplayer-Spiele oder Modi, deren Beliebtheit gerade stark steigt. Top 10: die meistgespielten Titel der vergangenen Woche in eurem Land beziehungsweise eurer Region.

Bluetooth-Sonderfunktion wird angepasst

In bestimmten Regionen verändert Sony außerdem das Verhalten beim Abschalten von Bluetooth: Ruhemodus und HDMI-Geräteverbindung stehen dann nicht zur Verfügung. Die Option ist für E-Sport-Veranstaltungen und ähnliche Einsatzorte vorgesehen.

Allgemeine Verbesserungen an Systemleistung und Stabilität runden das Update ab.

Öffnet in einem neuen Tab