Alle Helikopter finden in GTA 5 – Standorte der Hubschrauber

In GTA 5 gibt es verschiedene Standorte, wo wir einen Helikopter finden. Wir verraten euch, an welcher Stelle ihr genau suchen müsst, damit ihr wie ein Vogel über Los Santos fliegen könnt.

Denn das ist insbesondere dann wichtig, wenn ihr alle Missionen, Geheimnisse oder gar die Platin-Trophäe erreichen wollt. Denn viele der geheimen Orte erfordern den Einsatz eines Hubschraubers. Aber wo genau finden wir die begehrten Flugapparate?

GTA 5: Alle Helikopter in GTA V – Standorte

Wichtig ist, dass die Helikopter in der Story von GTA 5 kostenlos sind. Das heißt, dass ihr im Hauptspiel nicht Unsummen von GTA-Dollar ausgeben müsst, um mal in den Genuss eines Flugs zu gelangen. Ihr könnt sie einfach aufsuchen, einsteigen und losfliegen.

Bedenkt, dass die Hubschrauber zufällig spawnen. Es kann also vorkommen, dass sich an der besagten Stelle kein Heli befindet, wenn ihr dort vorbeiseht. Dann müsst ihr zu einem späteren Zeitpunkt zurückkommen.

Wo finde ich die Hubschrauber in GTA 5?

Hubschrauber Nummer 1 befindet sich auf dem Dach einer Polizeistation. Ihr müsst an der Seite des Gebäudes nach einer Leiter schauen. Es handelt sich hierbei um einen Helikopter, der den Cops gehört. Also, Vorsicht vor etwaiges Personal!

Vor der eigentlichen Stadt wartet Hubschrauber Nummer 2. Brecht in den Hochsicherheitstrakt ein, aber still und leise. Dann könnt ihr am Ende des Geländes wieder nach einer Leiter schauen und sie verwenden. Oben befindet sich der gewünschte Hubschrauber, den ihr einfach in GTA-Manier stehlen könnt.

Wo finde ich einen Helikopter in GTA 5? © Rockstar Games/PlayCentral.de

Und falls euch das noch nicht genug ist, gibt es sogar noch Helikopter Nummer 3. Der befindet sich beim Krankenhaus. Es ist also ein Helikopter, der für die Rettung von Verletzten verwendet wird. Denkt daran, dass auch dieser Heli auf dem Dach positioniert wurde. Klettern ist unser bester Freund, wenn es um Helikopter in „GTA V“ geht! Wenn ihr ihn erreicht, gehört er auch schon euch.

Aber einen Helikopter Nummer 4 haben wir noch für euch und das ist der Heli beim Militärkomplex im Süden von Los Santos. Falls ihr einen Hubschrauber mit einem guten Waffenarsenal sucht, seid ihr hier genau richtig. Wenn ihr die Basis betretet, müsst ihr schnell machen. Das hiesige, schießwütige Personal lässt nicht lange auf sich warten. Bei der Markierung (siehe Karte) findet ihr ihn.