GTA 5: Verkaufszahlen – Neuer Meilenstein mit 150 Millionen verkauften Exemplaren

Update vom 3. August 2021: Publisher Take-Two Interactive Entertainment hat im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts für das am 30. Juni 2021 beendete erste Geschäftsquartal 2022 unter anderem neue Verkaufszahlen zu GTA 5 veröffentlicht. So konnten von dem Open-World-Titel im vergangenen Quartal weitere 5 Millionen Einheiten verkauft werden. Damit hat sich der beliebte Rockstar-Titel seit seinem Release im Jahr 2013 weltweit für die verschiedenen Plattformen satte 150 Millionen Mal verkauft.

Da „GTA 6“ laut Brancheninsidern erst in einigen Jahren veröffentlicht werden dürfte, werden die Verkäufe von „GTA 5“ wohl auch in der nächsten Zeit sehr stabil bleiben. Außerdem erscheint der Titel am 11. November 2021 in einer erweiterten Edition für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S, wodurch die Verkäufe mit großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls noch einmal steil ansteigen werden.

Originalmeldung: Publisher Take-Two hat am vergangenen Montag den aktuellen Quartalsbericht vorgelegt und damit verdeutlicht, welche Folgen die COVID-19-Pandemie und der damit einhergehende Lockdown für das Unternehmen hatte. So erzielte Take-Two im ersten Quartal des Geschäftsjahres 831,3 Millionen US-Dollar. Dabei handelt es sich um den höchsten Betrag, den man bislang in der 26-jährigen Unternehmensgeschichte in einem ersten Quartal erwirtschaftet hat.

Mikrotransaktionen bestimmen das Geschäft bei Take-Two

Vor allem das Geschäft mit Mikrotransaktionen in Spielen wie GTA Online oder Red Dead Online, das von Take-Two als „wiederkehrende Konsumausgaben“ bezeichnet wird, ist im ersten Quartal um satte 52 Prozent auf 482.153.999 US-Dollar angestiegen. Dafür waren vor allem Titel wie GTA Online, „NBA 2K20“, Red Dead Online und Borderlands 3 verantwortlich.

„Da immer mehr Menschen zu Hause bleiben, haben wir ein erhöhtes Engagement und ein bisheriges Wachstum der Nettobuchungen erlebt und erleben dies auch weiterhin“, sagte Take-Two. „Das volle Ausmaß der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unser Geschäft, unsere Geschäftstätigkeit und unsere Finanzergebnisse wird von zahlreichen sich entwickelnden Faktoren abhängen, die wir nicht vorhersagen können.“

GTA 5 ist und bleibt eine Cashcow

Besonders der Multiplayer-Titel „GTA Online“ ist für Rockstar Games und Take-Two auch nach sieben Jahren noch immer ein wahrer Goldesel. Bis jetzt konnten von dem Open-World-Spiel „GTA 5“ stolze 135 Millionen Exemplare verkauft werden. Im Februar 2020, als das Unternehmen zum letzten Mal die Zahlen durchgegeben hatte, waren es noch 120 Millionen Verkäufe. Somit wurden alleine im letzten Quartal 15 Millionen Exemplare von dem Spiel verkauft, was der stärkste Wachstum seit dem Release im Jahr 2013 darstellt. Der Umsatz mit Mikrotransaktionen in „GTA Online“ stieg gegenüber dem Vorjahr um 155 Prozent.

Verkaufszahlen von Take-Two:

Und ein Ende des Wachstum bei „GTA Online“ und „GTA 5“ ist scheinbar nicht abzusehen. Schließlich teilte Rockstar vor einigen Wochen mit, dass der Titel im Jahr 2021 außerdem für die PS5 und Xbox Series X neu veröffentlicht werden soll. Diese Edition soll eine Reihe technischer und grafischer Verbesserungen beinhalten. Zudem wird die kostenlose Standalone-Version von „GTA Online“ in den ersten drei Monaten exklusiv für PS5 erhältlich sein.