Crimson Desert – Pearl Abyss prüft Multiplayer-Ausbau und mögliche Fortsetzung

Pearl Abyss denkt bei Crimson Desert längst über die bisherigen kostenlosen Updates hinaus. In ihrem Geschäftsbericht zum zweiten Quartal 2026 sprach das südkoreanische Studio über einen möglichen Multiplayer-Ausbau und stellte zugleich klar, dass die Marke langfristig fortgeführt werden könnte.

Das Open-World-Abenteuer erschien am 19. März 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Nach mehr als fünf Millionen verkauften Exemplaren soll Crimson Desert für Pearl Abyss offenbar nicht bei einem einzelnen Abenteuer in Pywel bleiben.

Multiplayer bleibt eine technische Herausforderung

Wie konkret sind die Multiplayer-Pläne für Crimson Desert? Pearl Abyss untersucht derzeit Möglichkeiten, das bislang auf Einzelspieler ausgelegte Rollenspiel um einen umfangreichen Multiplayer-Bereich zu erweitern. Eine feste Zusage, konkrete Inhalte oder einen möglichen Veröffentlichungstermin gibt es allerdings noch nicht.

Nach Einschätzung des Studios wäre die Integration eines Mehrspieler-Modus technisch anspruchsvoll. Die offene Welt, die komplexen Kämpfe und die zahlreichen interaktiven Systeme von Pywel wurden ursprünglich für ein Solo-Erlebnis konzipiert und müssten entsprechend angepasst werden.

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Unklar bleibt außerdem, welche Form der Multiplayer annehmen könnte. Denkbar wären kooperative Missionen, gemeinsame Erkundungstouren oder ein eigenständiger Online-Bereich. Offiziell bestätigt wurde keines dieser Konzepte, weshalb Fans vorerst nicht mit einer baldigen Erweiterung rechnen sollten.

Crimson Desert soll zur langfristigen Reihe werden

Warum könnte Crimson Desert einen Nachfolger erhalten? Pearl Abyss betrachtet das Action-RPG nicht als einmaliges Projekt, sondern als potenzielle Flaggschiff-Reihe für die kommenden Jahre. Damit hält sich das Unternehmen ausdrücklich die Möglichkeit offen, später einen vollwertigen Nachfolger zu entwickeln.

Zunächst steht jedoch der Ausbau des aktuellen Spiels im Mittelpunkt. Kostenlose Updates sollen weiterhin Fehler beheben, bestehende Systeme verbessern und neue Möglichkeiten für die Reise durch Pywel ergänzen. Bereits veröffentlichte Aktualisierungen beschäftigten sich unter anderem mit der Wirtschaft, Handelsposten und verschiedenen Komfortfunktionen.

Zusätzlich arbeitet Pearl Abyss am ersten DLC. Weitere Einzelheiten sollen noch im dritten Quartal 2026 bekannt gegeben werden, das am 30. September 2026 endet. Wie viele kostenpflichtige Erweiterungen insgesamt erscheinen könnten, ist intern noch nicht abschließend festgelegt.

Neue Plattformen und kommende Ankündigungen

Welche weiteren Plattformen sind für Crimson Desert geplant? Eine Mobile-Version befindet sich derzeit nicht in Vorbereitung. Pearl Abyss erforscht zwar weiterhin Optimierungen seiner BlackSpace Engine für Smartphones und Tablets, plant aktuell aber keine entsprechende Umsetzung des Rollenspiels.

Deutlich konkreter sieht es beim Switch-2-Port aus. Crimson Desert soll auf Nintendos Konsole bereits in einer grundlegenden Form spielbar sein, benötigt laut Entwickler jedoch weitere Optimierungen und technische Prüfungen. Als mögliches Release-Zeitfenster nennt das Studio die erste Jahreshälfte 2027.

Weitere Neuigkeiten könnten bereits auf der Gamescom im August 2026 folgen, auf der Crimson Desert vertreten sein wird. Pearl Abyss möchte damit noch vor dem Ende des dritten Quartals neue Informationen liefern. Würdet ihr euch eher einen Koop-Modus, einen großen Online-Bereich oder direkt einen Nachfolger wünschen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.