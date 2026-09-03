GTA 6 bricht Netflix-Rekord: 31 Millionen Aufrufe in nur vier Tagen

Rockstar Games ist mit der ungewöhnlichen Netflix-Premiere von GTA 6: An Extended Look ein enormer Erfolg gelungen. Innerhalb von nur vier Tagen kam die ausführliche Präsentation auf 31,1 Millionen Aufrufe und wurde damit zum weltweit meistgesehenen Netflix-Titel der Woche.

Die rund 27 Minuten lange Vorschau feierte am 27. August 2026 zunächst exklusiv bei Netflix Premiere. Erst sechs Stunden später veröffentlichte Rockstar Games das Video kostenlos auf YouTube und der eigenen Webseite. Trotz dieser kurzen Exklusivität erreichte die Präsentation auf dem Streamingdienst ein Publikum, mit dem selbst erfolgreiche Netflix-Filme nicht mithalten konnten.

GTA 6 erreicht Platz eins in 87 Ländern

Die offiziellen Zahlen stammen aus den wöchentlichen Charts von Netflix. Demnach erzielte Grand Theft Auto VI: An Extended Look zwischen dem 27. und 30. August insgesamt 31,1 Millionen Aufrufe.

Damit belegte das Video in 87 der 93 von Netflix ausgewerteten Länder den ersten Platz. In der weltweiten Rangliste der englischsprachigen Filme landete die GTA-6-Präsentation ebenfalls deutlich an der Spitze.

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Zum Vergleich: Der zweitplatzierte Netflix-Film The Whisper Man kam in derselben Woche auf 23,2 Millionen Aufrufe. Damit lag der Vorsprung von GTA 6 bei fast acht Millionen Views – obwohl die Rockstar-Präsentation erst am Donnerstag und somit relativ spät innerhalb des Auswertungszeitraums erschien.

Netflix bezeichnet die Veröffentlichung als eine Premiere dieser Art. Noch nie zuvor hatte auf der Plattform eine ausführliche Präsentation eines einzelnen Videospiels eine vergleichbare Rolle im Programm eingenommen.

Was bedeutet ein Aufruf bei Netflix?

Die Zahlen lassen sich nicht direkt mit den Aufrufen auf YouTube vergleichen. Netflix berechnet seine sogenannten Views, indem die gesamte Wiedergabezeit durch die Laufzeit des jeweiligen Inhalts geteilt wird.

Bei einer Laufzeit von knapp 27 Minuten entsprechen die 31,1 Millionen ausgewiesenen Aufrufe ungefähr 14 Millionen angesehenen Stunden. Das bedeutet allerdings nicht, dass exakt 31,1 Millionen unterschiedliche Personen eingeschaltet haben. Mehrfachaufrufe und unvollständig angesehene Wiedergaben fließen in die gesamte Nutzungsdauer ein.

Auf YouTube erreichte der offizielle Upload von Rockstar Games zusätzlich rund 17 Millionen Aufrufe innerhalb weniger Tage. Hinzu kommen Reaktionen, Mitschnitte und Ausschnitte anderer Kanäle sowie Abrufe über Rockstars eigene Webseite und weitere Plattformen.

Netflix-Experiment von Rockstar geht auf

Die zeitlich begrenzte Exklusivität wurde vor der Premiere kontrovers diskutiert. Wer die Präsentation unmittelbar sehen wollte, benötigte ein kostenpflichtiges Netflix-Abo. Alle anderen mussten sechs Stunden auf die Veröffentlichung bei YouTube warten.

Take-Two-CEO Strauss Zelnick verteidigte die Entscheidung bereits vor der Ausstrahlung. Er bezeichnete Netflix als wichtigen Marketing- und Vertriebspartner und ordnete die Kooperation als Bestandteil der Werbestrategie von Rockstar Games ein.

Die nun veröffentlichten Zahlen zeigen, dass das Experiment zumindest hinsichtlich der Reichweite funktioniert hat. Die Präsentation setzte sich nicht nur gegen andere Spieleinhalte durch, sondern wurde zum erfolgreichsten Netflix-Inhalt der gesamten Woche.

Ob Rockstar und Netflix auch bei zukünftigen Spielen auf vergleichbare Exklusivfenster setzen, bleibt abzuwarten. Der Erfolg dürfte die Branche allerdings aufmerksam gemacht haben: Ausführliche Spielepräsentationen könnten künftig häufiger auf klassischen Streamingplattformen statt ausschließlich über YouTube oder Twitch ausgestrahlt werden.

Fast eine halbe Stunde neues Material zu GTA 6

GTA 6: An Extended Look umfasst knapp 27 Minuten und besteht laut Rockstar vollständig aus Material, das auf einer PlayStation 5 aufgenommen wurde. Die Präsentation zeigt unter anderem neue Einblicke in Vice City und den Bundesstaat Leonida sowie weitere Szenen mit Lucia Caminos und Jason Duval.

Neben Verfolgungsjagden und Schusswechseln sind verschiedene Freizeitaktivitäten, Fahrzeuge, Innenräume und Begegnungen mit NPCs zu sehen. Rockstar ging außerdem näher auf die Geschichte und das Zusammenspiel der beiden Hauptfiguren ein.

Grand Theft Auto 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wurde bislang nicht offiziell angekündigt.

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