Stalker 2: Cost of Hope schickt euch zurück ins verstrahlte Tschornobyl

GSC Game World hat die erste große Erweiterung für „Stalker 2: Heart of Chornobyl“ veröffentlicht. „Cost of Hope“ steht seit dem 20. August 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC bereit. Passend zum Verkaufsstart zeigt ein neuer Launchtrailer die gefährlichen Schauplätze, Mutanten und Konflikte des Add-ons.

In „Cost of Hope“ übernehmen Spieler erneut die Kontrolle über Skif. Die Handlung verläuft parallel zur Kampagne des Hauptspiels und stellt den Konflikt zwischen den Fraktionen Duty und Freedom in den Mittelpunkt. Während Duty die Zone eindämmen und zerstören möchte, betrachtet Freedom sie als eine Chance für die Menschheit.

Sobald der notwendige Fortschritt im Hauptspiel erreicht wurde, weist eine Nachricht auf Skifs PDA auf die neue Expedition hin.

Mehr als 20 Stunden neue Inhalte

Auf der offiziellen Webseite zur Erweiterung nennt GSC Game World mehr als 20 Stunden erzählerischer Inhalte. Durch die nichtlineare Struktur, zusätzliche Aufgaben und Erkundungsmöglichkeiten kann der tatsächliche Umfang abhängig von der eigenen Spielweise größer ausfallen.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören zwei große Regionen:

das Kernkraftwerk Tschornobyl

der sogenannte Iron Forest

Darüber hinaus enthält „Cost of Hope“ neue Hubs, Charaktere, Mutanten, Anomalien, Waffen, Artefakte und Ausrüstungsgegenstände. Entscheidungen sollen erneut den Verlauf der Geschichte und die Machtverhältnisse innerhalb der Zone beeinflussen.

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Zeitgleich mit der Erweiterung erschien das kostenlose Update 2.0 „Back to the Zone“ für alle Besitzer des Hauptspiels. GSC bezeichnet die Aktualisierung als bislang größte Überarbeitung von „Stalker 2“.

Das Update umfasst unter anderem ein umfangreiches Engine-Upgrade, eine überarbeitete Beleuchtung sowie Verbesserungen an Landschaften, Vegetation und Innenräumen. Hinzu kommen neue Waffen, ein Fernglas, dichterer Nebel mit spielerischen Auswirkungen und ein anpassbarer Schwierigkeitsgrad.

Auch zahlreiche schwebende Objekte und weitere technische Fehler sollen mit der Aktualisierung beseitigt worden sein. Das Update ist unabhängig vom kostenpflichtigen Add-on erhältlich.

„Stalker 2: Heart of Chornobyl – Cost of Hope“ ist für PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar. Die Ultimate Edition des Hauptspiels umfasst den Season Pass und damit auch die Erweiterung.

Kehrt ihr für „Cost of Hope“ in die Zone zurück oder wartet ihr zunächst weitere Updates ab? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.