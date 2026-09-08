Forza Horizon 6: PS5-Version soll doch noch 2026 erscheinen

Nachdem erst Gerüchte die Runde machten, dass „Forza Horizon 6“ erst 2027 für die PlayStation 5 veröffentlicht werden soll, haben sich die Entwickler nun indirekt zu Wort gemeldet. Bereits im Mai dieses Jahres ist das Open-World-Rennspiel für den PC sowie Xbox Series X/S erschienen. Da PS5-Gamer bislang länger als erhofft warten mussten, kamen natürlich einige Spekulationen auf.

Ungeduldiges Warten auf das neue Forza

„Forza Horizon 6“ entstand in Zusammenarbeit von Playground Games und den Xbox Game Studios. Entsprechend war der Release zunächst den Microsoft-Konsolen vorbehalten. Eine Version für die PlayStation sollte im Herbst folgen. Dieser ist gerade in den ersten Zügen, doch haben sich Ungeduldige scheinbar in der Zwischenzeit die Ankündigung eines Datums erhofft.

Da das bis dato nicht passierte, entstanden Gerüchte um eine mögliche Verschiebung auf das nächste Jahr. Immerhin schwärmt die Forza-Community von der atemberaubenden Spielwelt, der großen Fahrzeugauswahl und der ausgefeilten Technik. Das macht anderen Geschwindigkeitsliebhabern natürlich den Mund wässrig – zumal die ersten Updates und Add-ons auch schon veröffentlicht wurden.

Playground hält am geplanten Release-Zeitraum fest

In einem offiziellen Blog-Beitrag zum neuesten Update findet sich ganz am Ende eine Aussage, die PS5-Spieler freuen dürfte. Scheinbar ist nämlich keine Verschiebung zu befürchten.

„Falls ihr eure Reise nach Japan auf der PlayStation 5 plant, bleibt dran! Forza Horizon 6 wird im Laufe dieses Jahres für die PS5 erscheinen, und ihr könnt das Spiel bereits auf eure Wunschliste im PlayStation Store setzen, um über die Verfügbarkeit benachrichtigt zu werden.“

Damit gibt es zwar noch immer kein festes Datum, aber wenigstens das Versprechen, dass das Warten bald ein Ende hat. Ende September findet außerdem erneut die Tokyo Game Show statt. Genau dort gab es im letzten Jahr die ersten Einblicke in „Forza Horizon 6“, demnach wäre eine Bekanntgabe für das Erscheinen der PS5-Version in diesem Rahmen durchaus passend.

Ein möglicher Veröffentlichungszeitraum wäre das Vorweihnachtsgeschäft oder um den Black Friday. Somit könnten Rennsport-Fans spätestens unter dem Weihnachtsbaum ihre Motoren starten und durch die Weiten Japans sausen. Zudem sind in der PS5-Version wahrscheinlich schon sämtliche Updates inkludiert, die PC- und Xbox-Gamer in den vergangenen Monaten häppchenweise geliefert bekommen haben.

Bei einem früheren Release laufen die Verantwortlichen Gefahr, mit zu vielen anderen Spielen konkurrieren zu müssen. Immerhin erscheint Anfang November GTA 6 als wohl größte Konkurrenz. Doch auch zahlreiche andere Gaming-Genres werden bis dahin noch bedient. Namentlich wären das beispielsweise Silent Hill: Townfall, Marvel’s Wolverine oder The Witcher 3 Remastered – um nur einige zu nennen.

Mit dem Update kommen nicht nur neue Fahrzeuge, Events, Belohnungen und Verbesserungen ins Spiel, sondern auch ein neues, permanentes Feature. Der Shimanoyama Circuit ist ab sofort eine Drift-Attack-Strecke, die ähnlich wie Time Attack in der Open World funktioniert. Ziel ist hier jedoch, möglichst viele Punkte mit Drifts zu sammeln, anstatt Bestzeiten zu erzielen.

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Überdies liefert das Update eine neue Festival-Spielliste rund ums Thema britische Autos mit passenden neuen Wagen, die es als Belohnung gibt.

2025 Bentley Continental GT Speed

2019 Ginetta G40 Junior

2006 Vauxhall Astra VXR

2015 Jaguar XKR-S GT

2002 Lotus Esprit V8

2019 Aston Martin Valhalla Concept Car

2016 Bentley Bentayga

Wer stolzer Inhaber eines Car Passes ist, darf ebenfalls wöchentlich mit einem neuen Fahrzeug rechnen. Im Einzelnen sind das:

2025 McLaren W1 am 10. September

2023 Dodge Challenger SRT Demon 170 am 17. September

1998 Renault Sport Spider am 24. September

1987 Porsche 911 Carrera Coupe „Luftauto 002“ am 1. Oktober

Wartest du auch auf „Forza Horizon 6“ für die PS5? Oder ist dir die Vorfreude vielleicht schon vergangen und du krallst dir eine der zahlreichen anderen Veröffentlichungen der nächsten Monate? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

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