God of War-Serie: Für Kratos muss Dave Bautista wieder zum Muskelberg werden

Dave Bautista zeigt seinen aktuellen Trainingsstand. Daneben ist Kratos in God of War (2018) zu sehen.

Dave Bautista bereitet sich körperlich auf seine Rolle als Kratos in der kommenden God of War-Serie von Prime Video vor. Nachdem der frühere Wrestler in den vergangenen Jahren deutlich an Gewicht und Muskelmasse verloren hatte, arbeitet er nun wieder an einer wesentlich kräftigeren Statur.

Auf Instagram gewährte der Schauspieler einen ersten Einblick in sein Training. Obwohl er erst seit drei Wochen wieder regelmäßig Gewichte stemmt, sind bereits deutliche Fortschritte zu erkennen.

Noch zwei Monate bis zur gewünschten Kratos-Form

In seinem Instagram-Beitrag präsentiert Bautista seinen aktuellen Trainingsstand und schreibt:

„Dritte Woche zurück beim Krafttraining. Noch zwei Monate, bis ich dort bin, wo ich sein muss. Wie Fahrradfahren! Los geht’s!“

Kratos erwähnt der Schauspieler in diesem kurzen Text zwar nicht ausdrücklich. Aufgrund seiner inzwischen offiziell bestätigten Hauptrolle und des Zeitpunkts der körperlichen Vorbereitung liegt der Zusammenhang mit God of War jedoch nahe.

Bautista befindet sich damit offenbar in einem etwa dreimonatigen Aufbauprogramm. Sein Hinweis auf die verbleibenden zwei Monate bestätigt allerdings noch keinen konkreten Termin für den nächsten Drehblock. Denkbar ist ebenso, dass er bis dahin lediglich seine persönlich angestrebte körperliche Verfassung erreichen möchte.

Bautista hatte rund 34 Kilogramm verloren

Die erneute körperliche Transformation fällt besonders auf, weil Bautista in den vergangenen Jahren bewusst einen entgegengesetzten Weg eingeschlagen hatte. Für den Film Knock at the Cabin brachte er zeitweise mehr als 300 US-Pfund auf die Waage. Später bezeichnete er diesen Zustand als unangenehm und begann, sein Gewicht deutlich zu reduzieren.

Wie People berichtet, verlor Bautista insgesamt rund 75 US-Pfund, umgerechnet etwa 34 Kilogramm. Mit einer Körpergröße von ungefähr 1,93 Metern wog er anschließend noch rund 109 Kilogramm.

Dabei verschwand nicht nur Körperfett. Bautista erklärte selbst, dass er während der Gewichtsabnahme bewusst einen erheblichen Teil seiner Muskelmasse eingebüßt habe. Mit seiner schlankeren Erscheinung fühle er sich wohler und sehe vor der Kamera besser aus.

Für seine Arbeit als Charakterdarsteller war dieser Wandel durchaus beabsichtigt. Bautista wollte nach seiner Zeit als WWE-Wrestler und seiner Rolle als Drax in Guardians of the Galaxy nicht dauerhaft auf den körperlich übermächtigen Muskelberg festgelegt werden.

Als Kratos braucht er wieder deutlich mehr Masse

Die Rolle des Kratos stellt nun andere körperliche Anforderungen. Der spartanische Krieger gehört zu den kräftigsten und optisch markantesten Figuren der PlayStation-Geschichte. Bautista muss zwar nicht exakt die unrealistischen Proportionen der Spielfigur erreichen, benötigt für die Realverfilmung aber eine entsprechend imposante Präsenz.

Völliges Neuland ist das für den Schauspieler nicht. Der heute 57-Jährige besitzt jahrzehntelange Erfahrung im Krafttraining und Bodybuilding. Sein Kommentar „Wie Fahrradfahren“ deutet darauf hin, dass er darauf vertraut, verloren gegangene Muskelmasse vergleichsweise schnell wieder aufbauen zu können.

Von seinem früheren Extremgewicht dürfte er dennoch weit entfernt bleiben. Der aktuelle Trainingsstand wirkt eher wie der Versuch, seine inzwischen schlankere Statur gezielt um Kraft und sichtbare Muskulatur zu ergänzen.

Dave Bautista ersetzt Ryan Hurst

Dave Bautista wurde im August 2026 offiziell als neuer Kratos-Darsteller bestätigt. Er ersetzt Ryan Hurst, der die Rolle ursprünglich übernehmen sollte. Hurst musste die Produktion Berichten zufolge nach einer schweren Verletzung verlassen.

Der ehemalige WWE-Star steht damit im Zentrum der aufwendigen Videospieladaption von Amazon MGM Studios, Sony Pictures Television und PlayStation Productions. Als Showrunner fungiert Ronald D. Moore, der unter anderem durch Battlestar Galactica und Outlander bekannt ist.

Wann die God of War-Serie bei Prime Video startet, wurde bislang nicht bekannt gegeben. Bautistas aktuelles Training zeigt jedoch, dass die Vorbereitung auf seine Version des Kriegsgottes bereits in vollem Gange ist.

Öffnet in einem neuen Tab