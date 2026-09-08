Neue Amiibo zu Ocarina of Time Remake – Link und Zelda mit Maskenbonus

Nintendo erweitert sein Amiibo-Angebot rund um The Legend of Zelda um zwei neue Sammelfiguren. Im Mittelpunkt stehen der junge Link und die junge Zelda aus dem kommenden Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2.

Enthüllt wurden die Figuren am 8. September 2026 im Rahmen der Direct zum 40. Jubiläum der traditionsreichen Spielereihe. Beide Amiibo sollen separat verkauft werden und besitzen eine eigene Funktion innerhalb der Neuauflage des Nintendo-64-Klassikers.

Junger Link und Zelda als neue Sammelfiguren

Wie sehen die neuen Zelda-Amiibo aus? Beide Figuren orientieren sich an den überarbeiteten Charaktermodellen des Remakes. Der junge Link sitzt auf einem kleinen Stück Landschaft und streckt seine Hand in Richtung der Fee Navi aus.

Auch die junge Prinzessin Zelda wird sitzend dargestellt. In ihren Händen hält sie die namensgebende Okarina, die im Abenteuer eine zentrale Rolle spielt. Durch die kleinen Umgebungselemente wirken beide Modelle beinahe wie kompakte Dioramen und nicht nur wie gewöhnliche Charakterfiguren.

Ein genaues Erscheinungsdatum steht bislang nicht fest. Nintendo plant die Veröffentlichung der beiden Amiibo im Laufe des Jahres 2027. Damit kommen sie frühestens einige Monate nach dem eigentlichen Spiel auf den Markt. Auch ein offizieller Preis für Deutschland wurde noch nicht genannt.

Exklusive Masken für das Ocarina of Time Remake

Welche Inhalte schalten die neuen Amiibo frei? Werden die Figuren während des Spielens eingescannt, erhält Link jeweils eine besondere Maske als kosmetische Belohnung. Die Gestaltung dieser Masken greift offenbar die kantigen Charaktermodelle des ursprünglichen The Legend of Zelda: Ocarina of Time auf.

Damit erinnert Nintendo direkt an die polygonale Optik der Nintendo-64-Version aus dem Jahr 1998. Die freigeschalteten Masken verändern das Aussehen von Link, während ein spielerischer Vorteil oder exklusive Fähigkeiten bislang nicht angekündigt wurden.

Wer beide kosmetischen Inhalte sammeln möchte, dürfte entsprechend beide separat angebotenen Figuren benötigen. Ob ältere Zelda-Amiibo im Remake ebenfalls besondere Gegenstände, Materialien oder weitere Belohnungen freischalten, ist derzeit noch offen.

Rückkehr nach Hyrule im November 2026

Wann erscheint The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Das Remake wird am 5. November 2026 für Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Nintendo bringt damit eines der bekanntesten Action-Adventures der Spielegeschichte in einer technisch und grafisch vollständig überarbeiteten Fassung zurück.

Die neuen Amiibo verpassen den Veröffentlichungstermin des Spiels zwar, könnten für Zelda-Fans aufgrund ihrer detailreichen Gestaltung trotzdem interessant sein. Besonders die Anspielung auf den kantigen Look des Originals verbindet die moderne Neuauflage mit ihren Wurzeln auf dem Nintendo 64.

Wie gefallen euch die neuen Figuren von Link und Zelda, und würdet ihr euch beide Amiibo für die exklusiven Masken holen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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