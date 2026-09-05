PS5-Releases am 8. September 2026 – diese sechs Spiele erscheinen gleichzeitig

Der September 2026 entwickelt sich zu einem außergewöhnlich vollen Monat für PlayStation 5. Nachdem bereits am 4. September 2026 mit Isle of Reveries, NBA 2K27 und Onimusha: Way of the Sword mehrere Neuerscheinungen gleichzeitig an den Start gingen, steht schon der nächste große Release-Tag bevor.

Am Dienstag, dem 8. September 2026, erscheinen gleich sechs weitere PS5-Spiele. Das Angebot reicht von taktischen Katzenkämpfen über Survival und Retro-Shooter bis zu asymmetrischem Horror mit Michael Myers.

Sechs PS5-Neuheiten an einem Tag

Welche PS5-Spiele erscheinen am 8. September 2026? Insgesamt umfasst das Programm sechs Titel, die unterschiedliche Genres und Zielgruppen abdecken. Langeweile dürfte an diesem Tag kaum aufkommen.

Aerial_Knight’s MrFreezy

Culdcept The First Saturn Tribute

Halloween: The Game

Honeycomb: The World Beyond

Mewgenics

Sprawl Zero

Aerial_Knight’s MrFreezy setzt auf ungewöhnliche Puzzle-Kost und schwarzen Humor. Im Mittelpunkt steht eine Axtmörderin, die Männer entführt und in ihrem Keller mit unterschiedlichen Rätseln konfrontiert.

Culdcept The First Saturn Tribute bringt derweil eine Mischung aus Brettspiel und Kartenduell auf moderne Konsolen. Honeycomb: The World Beyond schickt euch als Bioingenieurin auf den fremden Planeten Sota7, wo Erkundung, Basisbau, Überleben und genetische Experimente miteinander verbunden werden.

Sprawl Zero richtet sich an Fans schneller Ego-Shooter. Das Spiel orientiert sich bei seiner Gestaltung an Konsolen-Shootern der 2000er-Jahre und kombiniert futuristische Feuergefechte mit einer düsteren Cyberpunk-Welt.

Michael Myers und mutierte Katzen im Rampenlicht

Warum stechen Halloween: The Game und Mewgenics besonders hervor? Halloween: The Game dürfte vor allem Horrorfans interessieren. Das asymmetrische Actionspiel stammt von IllFonic und greift die Atmosphäre des bekannten Halloween-Franchise auf.

In den Mehrspielerpartien tritt Michael Myers gegen eine Gruppe von Überlebenden aus Haddonfield an. Während der maskierte Killer seine Opfer verfolgt, müssen die übrigen Teilnehmenden Bewohner warnen, Gegenstände einsetzen und nach einer Fluchtmöglichkeit suchen. Zusätzlich ist ein eigenständiger Einzelspielermodus rund um Michael Myers enthalten.

Mewgenics schlägt eine vollkommen andere Richtung ein. Das taktische Roguelike-Rollenspiel lässt euch mutierte Katzen züchten, ihre genetischen Eigenschaften beeinflussen und die Tiere anschließend in rundenbasierte Kämpfe schicken.

Die PC-Version von Mewgenics erschien bereits früher im Jahr 2026 und erhielt viel Lob. Am 8. September 2026 folgt das Konsolendebüt, wodurch der Titel zu den spannendsten Strategie-Neuerscheinungen des Monats auf der PlayStation 5 zählt.

Der volle September-Kalender geht weiter

Welche wichtigen PS5-Termine folgen nach dem 8. September 2026? Eine Pause gibt es nach diesem geballten Release-Tag nicht. Bereits am 9. September 2026 erscheint Valheim in der Version 1.0 und feiert gleichzeitig sein Debüt auf der PlayStation 5.

Am 11. September 2026 folgt mit NHL 27 die nächste Ausgabe der Eishockey-Reihe von Electronic Arts. Wenige Tage später steht am 15. September 2026 Marvel’s Wolverine von Insomniac Games an, das exklusiv für die PlayStation 5 entwickelt wurde.

Auch Horrorfans erhalten weiteren Nachschub. Silent Hill: Townfall erscheint am 24. September 2026 und setzt auf eine düstere Geschichte sowie narrative Rätsel. Damit bleibt der September 2026 praktisch bis zum Monatsende einer der geschäftigsten Abschnitte des bisherigen PS5-Jahres.

Welches der sechs Spiele vom 8. September 2026 landet bei euch zuerst auf der PlayStation 5? Schreibt uns eure Favoriten in die Kommentare.

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