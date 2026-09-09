Hyrule Warriors Zeit der Verheerung Definitive Edition kommt 2027 für Switch 2

Nintendo bringt 2027 eine weitere offizielle Zelda-Veröffentlichung auf den Markt. Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung erhält eine technisch überarbeitete Definitive Edition, die exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheint.

Die Neuauflage wurde während der Nintendo Direct am 9. September 2026 angekündigt. Der Veröffentlichungstermin steht bereits fest: Ab dem 25. Februar 2027 dürfen sich Fans erneut durch riesige Gegnerhorden kämpfen. Vorbestellungen wurden parallel zur Präsentation freigeschaltet.

Technische Verbesserungen für Nintendo Switch 2

Welche Neuerungen bietet die Definitive Edition? Nintendo verspricht für Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung eine deutlich verbesserte Grafik und eine stabilere Bildrate. Damit soll insbesondere einer der größten Kritikpunkte der ursprünglichen Switch-Version angegangen werden, die in besonders hektischen Schlachten mit technischen Problemen zu kämpfen hatte.

Außerdem kann Nintendo Switch 2 mehr Gegner gleichzeitig auf dem Bildschirm darstellen. Der Ankündigungstrailer demonstriert diesen Unterschied anhand mehrerer Schlachten, in denen Link, Zelda und weitere bekannte Figuren gegen wesentlich größere Monstergruppen antreten.

Am grundsätzlichen Spielprinzip ändert sich dagegen nichts. Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung bleibt ein temporeiches Actionspiel von Koei Tecmo und Omega Force, das die Welt von The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit den massiven Schlachten der Warriors-Reihe verbindet.

Ein neuer Schwierigkeitsgrad für erfahrene Fans

Wie anspruchsvoll wird die neue Switch-2-Version? Die Definitive Edition führt einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad ein. Der sogenannte Verheerungsmodus soll die härteste Herausforderung darstellen, die Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung bislang zu bieten hat.

Konkrete Angaben zu stärkeren Gegnern, angepassten Belohnungen oder möglichen Änderungen an der künstlichen Intelligenz hat Nintendo noch nicht veröffentlicht. Der Modus dürfte sich vor allem an erfahrene Fans richten, die Hyrule bereits auf den bisherigen Schwierigkeitsstufen gerettet haben und nach einer neuen Herausforderung suchen.

Das ursprüngliche Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung erschien am 20. November 2020 für Nintendo Switch. Die Handlung spielt 100 Jahre vor den Ereignissen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und begleitet Link, Zelda, Impa sowie die vier Recken im Kampf gegen die bevorstehende Verheerung.

Rabatt für Besitzer der Switch-Version

Welche Vorteile erhalten Besitzer des Originals? Wer Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung bereits für die erste Nintendo Switch besitzt, soll beim digitalen Kauf der Definitive Edition einen Rabatt erhalten. Dieser Vorteil wird über den Nintendo eShop angeboten.

Wie hoch die Ermäßigung in Deutschland ausfällt, wurde noch nicht genannt. Ebenfalls offen ist, ob Besitzer einer physischen Ausgabe berücksichtigt werden oder ob das Angebot ausschließlich an eine digital erworbene Version gekoppelt ist.

Damit erscheint am 25. Februar 2027 zwar kein vollständig neues Zelda-Abenteuer, Fans erhalten aber eine technisch verbesserte Fassung eines der umfangreichsten Action-Ableger der Reihe. Besonders die höhere Gegnerzahl und die stabilere Bildrate könnten dafür sorgen, dass die großen Schlachten auf Nintendo Switch 2 erstmals ihr volles Potenzial entfalten.

Werdet ihr Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung noch einmal auf Nintendo Switch 2 spielen, oder wartet ihr lieber auf ein komplett neues Zelda-Abenteuer? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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