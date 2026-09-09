Clair Obscur A Painted Symphony kehrt 2027 zurück – Termine in Deutschland

Fans von Clair Obscur: Expedition 33 dürfen sich 2027 auf eine neue offizielle Veröffentlichung rund um das gefeierte Rollenspiel freuen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein neues Spiel, eine Erweiterung oder eine Portierung, sondern um die Rückkehr der Konzertproduktion Clair Obscur: Expedition 33 A Painted Symphony.

Die internationale Tour bringt den Soundtrack des Fantasy-Rollenspiels erneut auf große Bühnen in Europa und den USA. Insgesamt sind 24 Aufführungen geplant, darunter auch zwei exklusive Arena-Konzerte in Deutschland.

Die große Konzerttour im Jahr 2027

Wann kehrt A Painted Symphony zurück? Die neue Tour beginnt am 28. Januar 2027 und läuft zunächst bis zum 26. Mai 2027 durch Europa. Im Herbst folgen Auftritte am 29. und 30. September 2027 in der Radio City Music Hall in New York sowie am 6. und 7. Oktober 2027 im Greek Theatre in Los Angeles.

Auf der Bühne stehen Komponist Lorien Testard und Sängerin Alice Duport-Percier. Begleitet werden sie bei den europäischen Terminen vom Orchestre Curieux unter der Leitung von Daniel Sicard. In den USA übernehmen die Wordless Music Orchestra in New York und das Hollywood Chamber Orchestra in Los Angeles die orchestrale Begleitung.

Die rund zweieinhalbstündige Produktion verbindet sinfonische Arrangements, Solostimmen und visuelle Projektionen aus der Welt von Clair Obscur: Expedition 33. Fans können dadurch zentrale musikalische Themen und emotionale Schlüsselmomente des Abenteuers in einem vollständig auf die Konzertbühne zugeschnittenen Format erleben.

Zwei exklusive Termine in Deutschland

Wo findet A Painted Symphony in Deutschland statt? Für deutsche Fans wurden zwei Arena-Shows bestätigt. Am 31. März 2027 gastiert die Produktion in der Barclays Arena in Hamburg, bevor es einen Tag später in die Hauptstadt geht.

31. März 2027 um 20 Uhr in der Barclays Arena Hamburg

1. April 2027 um 20 Uhr in der Uber Arena Berlin

Der Einlass beginnt an beiden deutschen Veranstaltungsorten um 18 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf startet am 15. September 2026 um 17 Uhr deutscher Zeit. Pro Person können höchstens vier Tickets gekauft werden. Eine reguläre Vorverkaufsphase vor diesem Termin ist nicht vorgesehen.

Interessierte sollten sich auf eine hohe Nachfrage einstellen. Frühere Aufführungen von A Painted Symphony waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Der Erfolg überrascht kaum, schließlich zählt die von Lorien Testard komponierte Musik zu den prägendsten Bestandteilen des Rollenspiels und entwickelte sich längst über das eigentliche Game hinaus zu einem eigenständigen Werk.

Musikalische Rückkehr statt neuem Spiel

Ist für 2027 auch ein neues Clair Obscur-Spiel bestätigt? Die aktuelle Ankündigung bezieht sich ausschließlich auf die Konzerttour. Ein Nachfolger, ein Prequel oder eine große Erweiterung zu Clair Obscur: Expedition 33 wurde damit nicht angekündigt.

Entwickler Sandfall Interactive arbeitet zwar an einem weiteren Projekt, konkrete Einzelheiten zu dessen Handlung und Verbindung mit dem Clair Obscur-Universum stehen jedoch noch aus. Bis dahin bietet A Painted Symphony die Gelegenheit, noch einmal in die emotionale Welt der Expedition einzutauchen, diesmal außerhalb des Bildschirms und mit einem großen Live-Ensemble.

Würdet ihr für A Painted Symphony nach Hamburg oder Berlin reisen, oder wartet ihr lieber auf ein neues Spiel von Sandfall Interactive? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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