Mario Kart World Update 1.8.0 bringt 10 SNES-Strecken und 2 Rallyes

Nintendo legt bei Mario Kart World nach und veröffentlicht noch am 9. September 2026 ein umfangreiches Gratis-Update. Die neue Version 1.8.0 wurde im Rahmen der aktuellen Nintendo Direct angekündigt und erweitert das Rennspiel um klassische Kurse sowie zusätzliche Inhalte für die K.-o.-Tour.

Im Mittelpunkt stehen zehn Strecken, die ursprünglich aus Super Mario Kart für das Super Nintendo stammen. Wer mit den frühen Teilen der Reihe aufgewachsen ist, darf sich somit auf eine ordentliche Portion Nostalgie freuen, ohne für die neuen Inhalte zusätzlich bezahlen zu müssen.

Klassiker aus der SNES-Ära

Welche neuen Strecken bringt das Mario Kart World-Update? Insgesamt werden zehn klassische Kurse aus dem ersten Super Mario Kart in den Versus-Rennen verfügbar. Nintendo nennt unter anderem die Schoko-Insel, das Geistertal und den Vanille-See als zurückkehrende Schauplätze.

Die Strecken orientieren sich an den bekannten Umgebungen und kompakten Kursführungen der SNES-Vorlage. Damit unterscheiden sie sich deutlich von den weitläufigen Straßen und miteinander verbundenen Gebieten, die normalerweise das Streckendesign von Mario Kart World prägen.

Auch ein charakteristisches Element des Originals kehrt zurück. Auf den Retro-Kursen befinden sich Fragezeichen-Felder im Boden, über die ihr fahren könnt, um ein Item zu erhalten. Im Gegensatz zu den dreidimensionalen Itemboxen moderner Serienteile sind diese Felder direkt in die Fahrbahn eingelassen und greifen damit die Präsentation von Super Mario Kart auf.

Neue Routen für die K.-o.-Tour

Wie wird die K.-o.-Tour erweitert? Neben den zehn Strecken erhält Mario Kart World zwei weitere Routen für seinen Ausscheidungsmodus. Die neuen Wettbewerbe tragen die Namen Propeller-Rallye und Rüben-Rallye.

Beide Rallyes führen das Teilnehmerfeld über jeweils vier aufeinanderfolgende Streckenabschnitte. Dabei gilt weiterhin das bekannte Prinzip der K.-o.-Tour: An den Kontrollpunkten müssen sich die langsamsten Fahrer verabschieden, während das verbliebene Feld ohne längere Unterbrechung weiter um den Sieg kämpft.

Mit Version 1.8.0 wächst vor allem die Auswahl für Fans klassischer Rennen. Die zehn SNES-Kurse sind ausschließlich für Versus-Rennen vorgesehen, während die beiden Rallyes gezielt den actionreichen Ausscheidungsmodus ausbauen. Das kostenlose Update soll noch im Laufe des 9. September 2026 für Mario Kart World auf Nintendo Switch 2 bereitgestellt werden.

Freut ihr euch auf die Rückkehr der SNES-Kurse oder hättet ihr euch lieber vollständig neue Strecken gewünscht? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab