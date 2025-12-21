Nintendo stoppt Switch 2 Mario Kart World-Bundle – Nur noch Restbestände bis Weihnachten!

Wer das Switch 2 Mario Kart World Bundle noch rechtzeitig zu Weihnachten kaufen möchte, sollte sich beeilen. Laut einer internen Mitteilung, die offenbar von einem bekannten Einzelhändler stammt, hat Nintendo die Produktion dieses beliebten Bundles eingestellt – nur sechs Monate nach dem ursprünglichen Launch am 5. Juni 2025.

Zu diesem Zeitpunkt wurde das Bundle als eine von zwei Kaufoptionen zeitgleich mit der neuen Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Es enthielt neben der Konsole einen Download-Code für Mario Kart World und kostete 499 Euro – 50 Euro mehr als das Basismodell der Switch 2. Da Mario Kart World einzeln im eShop 80 Euro kostet, bedeutete das für viele eine Ersparnis von 30 Euro. Doch physische Versionen des Spiels waren im Bundle nicht enthalten; Käufer erhielten lediglich einen Rubbelfeld-Code zur Einlösung im eShop.

Produktionsstopp sorgt für Verknappung

Warum wird das Bundle eingestellt? Nintendo hat bislang keine offizielle Stellungnahme abgegeben, aber laut dem durchgesickerten Memo werden künftige Nachlieferungen ausschließlich die Basiskonsole ohne Spiel beinhalten. Damit endet der Lebenszyklus des Bundles nach nur einem halben Jahr – ein überraschend kurzer Zeitraum, zumal es bei Käufern sehr beliebt war.

Der Grund für das vorzeitige Produktionsende ist nicht offiziell bekannt. Branchenanalysten vermuten jedoch, dass die aktuelle RAM-Krise eine Rolle spielt. Seit Oktober 2025 haben sich die Preise für DDR5-RAM vervierfacht, was sich auf die Produktionskosten der Konsole auswirken könnte. Eine Preisanpassung der Switch 2 auf über 449 Euro im Laufe des Jahres 2026 ist daher nicht ausgeschlossen.

Mario Kart World bleibt weiterhin ein Erfolg

Was macht Mario Kart World so besonders? Mario Kart World ist nicht einfach nur ein weiteres Rennspiel der Reihe. Es bietet erstmals ein offenes Spielwelt-Design, in dem du dich frei bewegen kannst. Neben klassischen Rennen gibt es Offroad-Segmente, Bootrennen, Rail-Grinding, Wand-Sprünge und ein völlig neues Knockout-Rennen mit bis zu 24 Teilnehmern – doppelt so viele wie in früheren Teilen. Diese Neuerungen machen das Spiel zu einem der ambitioniertesten Mario Kart-Titel aller Zeiten.

Mit über neun Millionen verkauften Exemplaren seit Juni 2025 zählt Mario Kart World zu den erfolgreichsten Starttiteln der Switch 2. Auch inhaltlich wird das Spiel weiterhin mit Updates versorgt, was für Nintendo ein weiterer Anreiz sein dürfte, das Spiel langfristig zu unterstützen – auch wenn das aktuelle Bundle vorerst verschwunden ist.

Bleibt das Bundle endgültig verschwunden?

Kann das Mario Kart World Bundle zurückkehren? Historisch gesehen bringt Nintendo regelmäßig neue Konsolenbundles auf den Markt – insbesondere zu Feiertagen. So war etwa das Mario Kart 8 Deluxe-Bundle während der gesamten Lebensdauer der ersten Switch weit verbreitet. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass ein neues Mario Kart World-Bundle in Zukunft erscheint, möglicherweise mit einer physischen Version oder anderen Extras.

Derzeit ist das Bundle in Deutschland nur noch vereinzelt bei Händlern wie Saturn oder MediaMarkt zu finden – teilweise sogar unterhalb des ursprünglichen Preises von 499 Euro. Wer also noch zuschlagen will, sollte nicht zu lange warten.

Alternativen für Unentschlossene

Welche Bundles gibt es noch? Das Switch 2 Pokémon-Legenden: Z-A Bundle ist weiterhin bei einigen Händlern in limitierter Stückzahl erhältlich. Dieses Paket richtet sich an Fans der Pokémon-Reihe und bietet ebenfalls einen eShop-Code für das exklusive Spiel.

Alternativ kannst du natürlich auch zur Basiskonsole greifen und dir Mario Kart World separat im eShop kaufen. Beachte aber, dass sich dadurch der Gesamtpreis auf rund 529 Euro erhöht – also 30 Euro mehr als beim ursprünglichen Bundle.

Was denkst du über die Einstellung des Bundles? Hast du dir bereits eine Switch 2 mit Mario Kart World gesichert – oder hoffst du auf eine Rückkehr im kommenden Jahr? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare!