Mario Kart World Update – Einzelrennen ohne Gegner jetzt möglich!

Das neue Update für Mario Kart World, das am 29. Juli 2025 veröffentlicht wurde, hat eine Vielzahl von Anpassungen und Fehlerbehebungen eingeführt. Nintendo hat damit einen bedeutenden Schritt zur Verbesserung des Spielerlebnisses gemacht. Eine der auffälligsten Änderungen betrifft den Bumerang, der abgeschwächt wurde, um seinen Einfluss im Spiel zu reduzieren.

Neue Features und Änderungen

Welche neuen Funktionen wurden hinzugefügt? In der Einzelspieler-Sektion „VS Race“ gibt es nun die Möglichkeit, Rennen ohne computergesteuerte Gegner zu fahren. Zudem wurde die Option „Nur Pilze“ zu den Item-Regeln in „VS Race“ sowohl für Einzelspieler als auch für Mehrspieler hinzugefügt. Im Zeitfahren kannst du nun nach dem Herunterladen von Ghost-Daten Wiederholungen ansehen.

Ein weiteres praktisches Feature ist die Möglichkeit, im „Knockout-Turnier“ und „Ballon-Battle“ zu entscheiden, welchen Spieler du beim Zuschauen fokussieren möchtest. Diese Funktion ist in den Modi „Online Play“, „Wireless Play“ und „LAN Play“ verfügbar.

Fehlerbehebungen

Wie wurden die bekannten Fehler behoben? Eine Reihe von Glitches, die das Spielvergnügen beeinträchtigten, wurden beseitigt. Ein häufiges Problem war, dass Fahrzeuge nach einem Sprung von einer Halfpipe in der Luft schwebten. Dieses und viele andere Probleme, wie das Hängenbleiben an Hindernissen in Strecken wie Bowsers Festung oder Whistlestop Summit, wurden behoben.

Zusätzlich wurde die Anzeige von Punkten in Teamrennen im „Wireless Play“ korrigiert. Weiterhin wurde ein Problem gelöst, bei dem Spieler in der Menüführung manchmal nicht mehr reagieren konnten, nachdem sie in „Ballon-Battle“ ausgeschieden waren.

Feinabstimmungen im Spiel

Welche Anpassungen wurden im Gameplay vorgenommen? Die KI der computergesteuerten Gegner wurde in allen Modi außer „Battle“ abgeschwächt. Der Bumerang wurde ebenfalls abgeschwächt, indem seine Zielsuchfähigkeit verringert wurde. Zudem wurde die Wahrscheinlichkeit, ein Triple Dash Mushroom zu erhalten, in niedrigen Positionen reduziert, es sei denn, die Item-Regeln stehen auf „Frantic“.

Eine interessante Änderung betrifft die Animation des Radspinnens: Wenn du bei Rennstart zu früh Gas gibst, wird dies nun mit einer Animation angezeigt, ohne dass du Geschwindigkeit verlierst. Die Häufigkeit von Rundkursen wurde ebenfalls erhöht, wenn in „VS Race“ und im kabellosen Rennen die nächste Strecke ausgewählt wird.

Ausblick und Community-Feedback

Wird es in Zukunft weitere Inhalte geben? Bisher hat Nintendo keine neuen Inhalte wie Karten oder Charaktere angekündigt. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass in Zukunft zusätzliche Features hinzukommen könnten. Bis dahin müssen sich die Fans mit den aktuellen Anpassungen und Fehlerbehebungen begnügen.

Was hältst du von diesen Änderungen? Gibt es bestimmte Fehlerbehebungen oder Inhalte, die du dir wünschst? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!