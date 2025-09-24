Mario Kart World Update – Neue Funktionen und behobene Bugs für mehr Fairness!

Nintendo hat kürzlich das Update 1.3.0 für Mario Kart World veröffentlicht, das über ein Dutzend Probleme behebt und einige nützliche Änderungen am beliebten Rennspiel einführt. Obwohl Mario Kart World bisher keine größeren Inhaltsaktualisierungen erhalten hat, tragen diese häufigen Updates dazu bei, das Spiel ausgeglichen zu halten. Das Spiel wurde zusammen mit der Nintendo Switch 2 im Juni 2025 veröffentlicht und war der größte Veröffentlichungstitel der neuen Plattform.

Verbesserungen im neuen Update

Welche Änderungen bringt das Update 1.3.0? Mit dem neuesten Update, das am 23. September 2025 verfügbar wurde, wird es einfacher sein, UFOs im Freien Modus zu begegnen und sich in den Charakter zu verwandeln, der aus ihnen gezogen wird. Ein häufiges Anliegen der Spieler wurde ebenfalls angesprochen: Die Karte im Freien Modus zeigt nun die Standorte von überfahrenen P-Schaltern und bereits gesammelten Peach-Medaillen an.

Zusätzlich wurden einige Balance-Änderungen eingeführt. Die Unverwundbarkeitszeit nach einem Dreher oder Absturz während eines Rennens wurde erhöht, und die Sprungkraft beim Landen auf einem Rivalen wurde verringert. Diese Änderungen sollen das Spielerlebnis im Rennen verbessern.

Behebung von Bugs

Welche Fehler wurden behoben? Das Update behebt über ein Dutzend Bugs, darunter Fälle, in denen Online-Ranglisten falsch waren, der Blaue Panzer den führenden Spieler überholte und der zweite Item-Slot bei Blitzschlag nicht verschwand. Diese Korrekturen verbessern die Stabilität und Fairness des Spiels.

Ein weiteres bemerkenswertes Update ist die Anpassung der Bedingungen für das Erscheinen einiger Peach-Medaillen im Freien Modus. Zudem wurden Probleme behoben, wie das Durchqueren des Bodens oder das Steckenbleiben in Wänden, wenn bestimmte Items verwendet wurden.

Erwartungen an zukünftige Inhalte

Was erwartet die Spieler in der Zukunft von Mario Kart World? Mario Kart World hat seit seiner Veröffentlichung über fünf Millionen Einheiten weltweit verkauft, und es wird erwartet, dass diese Zahl durch zukünftige DLC-Unterstützung weiter steigen wird. Spiele wie Mario Kart 8 Deluxe wurden über Jahre hinweg unterstützt, daher ist es wahrscheinlich, dass auch Mario Kart World in Zukunft mehr Inhalte erhalten wird.

Während du auf neue Inhalte wartest, kannst du an einem bevorstehenden Online-Event teilnehmen, das für den 27. September 2025 bestätigt wurde. Auch wenn das Event keine Belohnungen bietet, ist es dennoch eine großartige Gelegenheit, dein Können zu zeigen.

Mario Kart World und die Nintendo Switch 2

Wie passt Mario Kart World zur neuen Nintendo Switch 2? Mario Kart World wurde als Launch-Titel für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht und nutzt die verbesserten Leistungsmerkmale der neuen Konsole voll aus. Die Switch 2 bietet eine stärkere Grafik und verbesserte soziale Funktionen, was dem offenen Design von Mario Kart World zugutekommt.

Die Switch 2 ermöglicht eine 4K-Auflösung im Dockmodus und eine Bildwiederholrate von 120 Hz im Handheld- oder Tischmodus, was ein flüssigeres und visuell beeindruckenderes Spielerlebnis bietet. Dies macht das Rennen in der offenen Welt von Mario Kart World noch faszinierender.

Was denkst du über die neuen Änderungen und die Zukunft von Mario Kart World?