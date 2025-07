Mario Kart World für Switch 2 erstmals günstiger – Angebot endet bald!

Mario Kart World ist jetzt erstmals im Handel erhältlich und bietet eine seltene Gelegenheit, das Spiel zu einem reduzierten Preis zu erwerben. Obwohl der Rabatt nicht direkt über den Nintendo eShop angeboten wird, gibt es jetzt eine Ermäßigung für die physische Kopie des Spiels für die Nintendo Switch 2. Wenn du also ein Fan von Mario Kart bist und auf die Gelegenheit gewartet hast, das Spiel günstiger zu ergattern, ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt.

Was macht das Angebot besonders?

Warum ist dieses Angebot einzigartig? Es handelt sich um den allerersten Rabatt für Mario Kart World seit seiner Veröffentlichung im Juni 2025. Der Preisnachlass beträgt zwar nur 10 Prozent, aber bei Nintendo-Spielen sind solche Rabatte ohnehin selten. Das Angebot gilt jedoch nur solange der Vorrat reicht, und da es sich um den ersten Rabatt handelt, könnte der Bestand schnell erschöpft sein.

Interessanterweise wird das Angebot von Woot bereitgestellt, einem internationalen Verkäufer, der weltweit versendet. Wenn du ein Amazon Prime-Abonnement hast, profitierst du von kostenlosem Versand. Beachte jedoch, dass der Versand als „Standard-Versand“ erfolgt, was bedeutet, dass deine Bestellung laut Woots Schätzung zwischen dem 13. und 15. August 2025 bei dir ankommen sollte.

Details zum Spiel und der Konsole

Was bietet Mario Kart World auf der Nintendo Switch 2? Mario Kart World für die Nintendo Switch 2 ist ein bahnbrechendes Rennspiel, das erstmals offene Welten und neue Rennmodi in die Serie einführt. Es unterstützt bis zu 24 Spieler gleichzeitig, was doppelt so viele sind wie in den vorherigen Mario Kart-Spielen. Das Spiel bietet außerdem neue Modi wie den Knockout Tour und Free Roam, der es dir ermöglicht, die Strecken frei zu erkunden.

Die Nintendo Switch 2 selbst ist eine Weiterentwicklung der ursprünglichen Switch und bietet verbesserte technische Spezifikationen wie eine größere Anzeige und aktualisierte Grafik. Sie ist in der Lage, Spiele in 1080p mit 120 Hz im Handheld-Modus und in 4K mit 60 Hz im angedockten Modus auszuführen. Dies macht die Konsole ideal für die neuen Funktionen von Mario Kart World.

Warum jetzt zuschlagen?

Wann ist der beste Zeitpunkt zum Kauf? Da das Angebot von Woot nur für kurze Zeit verfügbar ist und die Bestände schnell erschöpft sein könnten, ist es ratsam, schnell zu handeln. Der Timer für dieses Angebot läuft am 1. August 2025 ab, was bedeutet, dass du nur noch wenige Stunden Zeit hast, um davon zu profitieren.

Wenn du also ein Mario Kart-Fan bist oder einfach nur die neuesten Funktionen der Nintendo Switch 2 erleben möchtest, ist dies eine großartige Gelegenheit, das Spiel zu einem etwas günstigeren Preis zu erhalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel vor der Ferienzeit erneut zu einem niedrigeren Preis angeboten wird, ist gering, daher könnte dies deine beste Chance sein, einen Deal zu ergattern.

Wie siehst du die Entwicklung von Mario Kart World und die neuen Funktionen der Nintendo Switch 2? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!