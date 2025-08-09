Mario Kart World – Diese Charaktere und Features vermissen viele Fans

Mario Kart World hat die Nintendo Switch 2 zu einem sofortigen Erfolg gemacht, indem es das klassische Mario Kart-Erlebnis auf eine ganz neue Ebene hebt. Trotz der innovativen Neuerungen fehlt es dem Spiel jedoch an einigen Funktionen, die viele Fans von Mario Kart 8 Deluxe begeistert haben.

Fehlende Charaktere

Welche bekannten Figuren fehlen in Mario Kart World? Während Mario Kart World eine breite Palette an Charakteren bietet, fehlen einige ikonische Figuren. Obwohl du in die Rollen von Charakteren wie Mario, Luigi und sogar Super Mario World-Bösewichten wie Chargin’ Chuck und Maulwurf Monty schlüpfen kannst, fehlen bedeutende Namen wie Diddy Kong und Link. Diese Abwesenheit ist auffällig, da Diddy Kong bereits in einem eigenen Rennspiel die Hauptrolle spielte und Link ein beliebter Nintendo-Charakter ist. Diese Charaktere könnten in zukünftigen DLCs erscheinen, aber im Moment fühlt sich dieser Verlust wie ein Rückschritt an.

Fehlende Kart-Anpassungen

Warum ist die Kart-Anpassung wichtig? In Mario Kart 8 Deluxe konntest du dein Kart individuell anpassen, indem du Auto, Räder und Gleiter auswähltest. Dies war ein wesentlicher Bestandteil des Spielerlebnisses, da verschiedene Reifen das Gameplay erheblich beeinflussen konnten. In Mario Kart World fehlt diese Anpassungsoption. Einige argumentieren, dass dies das Spiel für Neulinge zugänglicher macht, aber viele erfahrene Spieler vermissen die Möglichkeit, ihr Fahrerlebnis zu personalisieren.

Besondere Modi

Welche Modi fehlen in Mario Kart World? Neben dem Grand Prix bietet Mario Kart World Modi wie Vs. und Free Roam, die das Spiel abwechslungsreicher gestalten sollen. Allerdings fehlen einige Spezialmodi aus dem Vorgänger. In Vs.-Modus kannst du beispielsweise nicht mehr Optionen wie „keine Items“ oder „nur Karts“ wählen. Diese Einschränkungen mindern den Spielspaß für viele Fans, die die Vielfalt der Modi in Mario Kart 8 Deluxe genossen haben.

Verbesserungsbedarf im Battle-Modus

Was macht den Battle-Modus weniger attraktiv? Der Battle-Modus in Mario Kart World ist eine Fortsetzung der Tradition, unterscheidet sich jedoch kaum von früheren Versionen. Die Karten sind meist uninspiriert und die Matches auf drei Minuten begrenzt, was den Spaßfaktor mindert. Es fehlen auch spezielle Spielmodi wie Bob-Omb Blast und Shine Thief. Diese Einschränkungen lassen die Frage aufkommen, warum dieser Modus überhaupt enthalten ist, wenn er so unbefriedigend ist.

Fehlende Audio-Anpassungen

Warum sind Audio-Optionen wichtig? In Mario Kart World fehlen umfangreiche Audio-Anpassungsoptionen, die es ermöglichen würden, die Lautstärke von Spielgeräuschen und Musik individuell zu regeln. Dies ist besonders enttäuschend, da viele Spieler gerne Musik hören oder Videos schauen, während sie spielen. Die Abwesenheit dieser Optionen ist überraschend für ein Spiel im Jahr 2025 und zeigt, dass selbst kleine Anpassungen einen großen Unterschied machen können.

Online-Features

Welche Online-Features fehlen? Obwohl Nintendo Fortschritte im Bereich des Online-Multiplayers gemacht hat, fehlen in Mario Kart World einige wichtige Funktionen. Dazu gehören die Möglichkeit, die Herkunftsländer von Gegnern anzuzeigen oder Freunde in den Knockout-Modus einzuladen. Diese fehlenden Features zeigen, dass Nintendo in Bezug auf Online-Entwicklung noch Luft nach oben hat.

Was denkst du über die fehlenden Funktionen in Mario Kart World? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!