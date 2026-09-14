PS6-Release weiter offen, Sony nennt keinen Termin für die nächste PlayStation

Die PlayStation 6 bleibt vorerst ohne Veröffentlichungstermin. Sony-Chef Hiroki Totoki hat in einem aktuellen Interview erklärt, dass der Konzern bislang kein festes Datum für den Start seiner nächsten Konsolengeneration bestimmt hat.

Damit ist ein Release Ende 2027 weder bestätigt noch ausgeschlossen. Obwohl dieses Zeitfenster seit Monaten als wahrscheinlich gilt, hält sich Sony weiterhin alle Optionen offen und vermeidet eine öffentliche Festlegung.

Sonys Zeitplan bleibt flexibel

Wann erscheint die PlayStation 6? Eine konkrete Antwort gibt es weiterhin nicht. Die PlayStation 5 kam im November 2020 auf den Markt, während frühere Konsolengenerationen von Sony häufig nach sechs oder sieben Jahren abgelöst wurden. Dadurch rückte Ende 2027 als möglicher Startzeitraum für die PS6 in den Mittelpunkt zahlreicher Spekulationen.

Totokis Aussage macht jedoch deutlich, dass selbst intern noch kein endgültiger Termin beschlossen wurde. Das bedeutet nicht automatisch, dass die PS6 verschoben wurde. Sony könnte weiterhin einen Verkaufsstart Ende 2027 anpeilen, sofern Entwicklung, Produktion und Vermarktung rechtzeitig vorbereitet werden können.

Ebenso denkbar ist ein späterer Launch im Jahr 2028. Eine offizielle Vorstellung der Hardware, technische Details und ein konkreter Name stehen schließlich ebenfalls noch aus. Üblicherweise dürfte Sony erst deutlich näher am Verkaufsstart mit der umfangreichen Marketingkampagne für eine neue Konsole beginnen.

Hohe Hardwarekosten als entscheidender Faktor

Warum legt sich Sony noch nicht auf einen PS6-Release fest? Eine wichtige Rolle dürften die steigenden Kosten für Speicher und andere Hardwarekomponenten spielen. Die hohe Nachfrage nach Technik für generative KI belastet die Lieferketten zusätzlich und erschwert langfristige Kalkulationen.

Neben dem Termin ist deshalb auch der Preis der PlayStation 6 offen. Spekulationen über eine besonders teure Konsole sollten aktuell mit Vorsicht betrachtet werden, da Sony weder einen Verkaufspreis noch unterschiedliche Modelle angekündigt hat. Klar ist lediglich, dass ein bezahlbarer Einstieg für die Verbreitung der neuen Generation entscheidend sein wird.

Bis dahin bleibt die PlayStation 5 das Zentrum von Sonys Gaminggeschäft. Produktionen und Marken wie Marvel’s Wolverine, Ghost of Yotei und God of War sollen das PlayStation-Ökosystem weiterhin attraktiv halten. Dadurch besitzt das Unternehmen grundsätzlich die Möglichkeit, die aktuelle Generation länger als ursprünglich erwartet fortzuführen.

Der Wettbewerb nimmt bereits Form an

Welche Konkurrenz erwartet die PlayStation 6? Microsoft arbeitet unter dem Projektnamen Project Helix ebenfalls an neuer Xbox-Hardware. Erste Entwicklungssysteme sollen im Jahr 2027 an Studios ausgeliefert werden, ein regulärer Veröffentlichungstermin für die Konsole wurde jedoch noch nicht genannt.

Auch bei den Spielen zeichnet sich eine veränderte Ausgangslage ab. Kojima Productions entwickelt das Spionage-Actionspiel Physint inzwischen mit Xbox als Publisher weiter. Das Projekt orientiert sich an der Tradition von Metal Gear Solid und erweitert die bereits bestehende Zusammenarbeit zwischen dem Studio und Microsoft.

Sonys aktuelle Aussage schafft somit vor allem Klarheit über den Stand der Planung: Für die PlayStation 6 existiert noch kein bestätigter Release-Termin. Ende 2027 bleibt möglich, doch ein Marktstart im Jahr 2028 kann ebenso wenig ausgeschlossen werden.

Wann sollte Sony die PS6 veröffentlichen und welchen Preis würdet ihr für die neue Konsole akzeptieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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