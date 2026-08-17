PlayStation 6 – Sony legt sich beim Release weiter nicht fest

Sony hat weiterhin keinen festen Veröffentlichungstermin für die PlayStation 6 festgelegt. Konzernchef Hiroki Totoki machte in einem aktuellen Gespräch deutlich, dass die Planungen für die nächste Konsolengeneration noch nicht abgeschlossen sind.

Damit bleibt auch das häufig genannte Release-Jahr 2027 unbestätigt. Obwohl ein Start gegen Ende des Jahres 2027 zum üblichen Konsolenzyklus passen würde, könnten hohe Produktionskosten und anhaltende Lieferengpässe Sonys Zeitplan beeinflussen.

Sony hält den Veröffentlichungstermin offen

Wann erscheint die PlayStation 6? Eine konkrete Antwort gibt es weiterhin nicht. Auf die Pläne für die nächste PlayStation angesprochen, erklärte Totoki, dass Sony noch keinen verbindlichen Zeitpunkt für die Markteinführung festgelegt habe.

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Die Aussage bestätigt weder eine Veröffentlichung im Jahr 2027 noch eine mögliche Verschiebung. Sony dürfte einen Termin erst öffentlich nennen, wenn die Produktion, die Preisgestaltung und der geplante Marketingzeitraum ausreichend abgesichert sind.

Eine Markteinführung im Jahr 2027 bleibt grundsätzlich denkbar. Die PlayStation 5 erschien im November 2020, womit Ende 2027 sieben Jahre seit dem Start der aktuellen Generation vergangen wären. Allerdings wurde dieser Konsolenzyklus durch die Folgen der COVID-19-Pandemie, Handelsprobleme und Schwierigkeiten bei der Komponentenversorgung erheblich beeinflusst.

Die RAM-Krise belastet Sonys Planungen

Warum könnte sich der PS6-Release verschieben? Zu den größten Unsicherheiten gehören die hohen Preise und die begrenzte Verfügbarkeit wichtiger Speicherbauteile. Die starke Nachfrage nach Hardware für generative KI und große Rechenzentren wirkt sich inzwischen auch auf die Produktion von Konsolen und anderen Unterhaltungsgeräten aus.

Für Sony stellt sich deshalb nicht nur die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt. Das Unternehmen muss eine Hardware-Konfiguration entwickeln, die technisch konkurrenzfähig bleibt und gleichzeitig zu einem vertretbaren Preis angeboten werden kann. Eine leistungsstarke PS6 wäre wenig attraktiv, wenn die Produktionskosten zu einem für viele Gaming-Fans kaum bezahlbaren Verkaufspreis führen würden.

Totokis zurückhaltende Formulierung lässt Sony mehrere Optionen offen. Der Konzern könnte am bisher vermuteten Zeitfenster festhalten, den Marktstart nach hinten verschieben oder seine Geschäftsstrategie für die neue Generation anpassen. Eine offizielle Ankündigung der PlayStation 6 samt Preis und Release-Termin steht weiterhin aus.

Die Bedeutung der nächsten Konsolengeneration

Welche Rolle spielt GTA 6 für PlayStation? Kurzfristig richtet sich die Aufmerksamkeit zunächst auf GTA 6. Das neue Open-World-Spiel von Rockstar Games gilt als einer der wichtigsten kommenden Titel für die PlayStation 5 und könnte die Nachfrage nach aktuellen Konsolen noch einmal deutlich erhöhen.

Für Sony besteht dadurch weniger unmittelbarer Druck, schnell eine neue Hardware-Generation einzuführen. Eine weiterhin große und aktive PS5-Community könnte dem Unternehmen zusätzliche Zeit geben, um Kosten, Lieferketten und technische Entscheidungen für die PlayStation 6 sorgfältig abzuwägen.

Die neue Aussage liefert somit noch keinen Termin, macht aber Sonys vorsichtige Haltung deutlich. Ein PS6-Start im Jahr 2027 ist weiterhin möglich, darf aktuell jedoch nicht als gesichert gelten. Was denkt ihr darüber? Würdet ihr die PlayStation 6 bereits im Jahr 2027 kaufen oder sollte Sony die aktuelle Generation länger unterstützen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.