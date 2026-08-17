Battlefield 6 Update 1.4.2.0 – Top Gun-Event, Wake Island und neue Jets

Mit dem Spiel-Update 1.4.2.0 erhält Battlefield 6 am 18. August 2026 ein umfangreiches Paket aus neuen Inhalten, technischen Verbesserungen und Fehlerkorrekturen. Der Download soll auf allen Plattformen ab 10 Uhr deutscher Zeit bereitstehen, während die neuen Event-Inhalte um 14 Uhr freigeschaltet werden.

Im Mittelpunkt steht die bislang größte saisonale Kooperation des Shooters. Das Top Gun-Event bringt zwei Kampfjets, besondere Flugmodi, thematische Belohnungen und die Rückkehr von Wake Island. Gleichzeitig erweitert Battlefield Studios das maritime Gameplay von Season 4.

Top Gun erobert den Luftraum

Welche Inhalte bringt das Top Gun-Event? Mit Top Gun: Träger-Überfall kehrt Träger-Angriff in überarbeiteter Form zurück. Infanterie, Seestreitkräfte und Flugkommandos müssen zusammenarbeiten, die gegnerischen Linien durchbrechen und schließlich den feindlichen Flugzeugträger zerstören.

REDSEC erhält mit Gauntlet: Luftkampfmanöver zusätzlich einen Modus, der ausschließlich auf Luftkämpfe mit Jets setzt. Für beide Varianten stehen die zweisitzigen Maschinen F/A-81F Super Spectre und F-74A Seacat bereit. Pilot und Wingman können sich dabei die Kontrolle über Flug und Bewaffnung teilen.

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Event-Herausforderungen belohnen erfolgreiche Flugkommandos mit Ass-Medaillen. Diese befristete Währung lässt sich im Event-Menü gegen Top Gun-Kosmetik eintauschen. Hinzu kommen die neue Squad-Einheit CJTF Helix und das Interdictor, das als Scharfschützengewehr mit der größten Reichweite in Battlefield 6 sogar Besatzungen direkt im Cockpit treffen kann.

Wake Island und neue Flugzeugträger

Welche Karten werden mit Update 1.4.2.0 erweitert? Wake Island feiert am 18. August 2026 seine Rückkehr. Die bekannte Pazifikinsel wurde an die Größenverhältnisse und Gameplay-Systeme von Battlefield 6 angepasst und kombiniert Gefechte zwischen Infanterie, Bodenfahrzeugen, Booten und Flugzeugen.

Auch Tsuru-Riff wächst weiter. Spielbare Flugzeugträger eröffnen zusätzliche Kampfgebiete und bilden die Grundlage für Träger-Überfall. In Eroberung und Eskalation sind die Träger lediglich Bestandteil der Umgebung, während das vollständige Gameplay auf und um die Schiffe dem neuen Event-Modus vorbehalten bleibt.

In REDSEC entsteht vor der Küste von Fort Lyndon außerdem ein neuer Schauplatz. Der abgestürzte US-Flugzeugträger USS Grant wird zunächst als hochwertige Zone markiert und bietet bessere Beute als gewöhnliche Orte auf der Battle-Royale-Karte.

Überarbeitete Steuerung und Portal-Neuerungen

Welche Verbesserungen stecken in den Patch Notes? Eine neue Flugzeug-Steuerungshilfe soll den Einstieg ins Cockpit erleichtern. Sie richtet das Flugzeug an der Kameramitte aus und unterstützt automatisch bei Nick-, Roll- und Gierbewegungen. Zusätzlich wurden Fahrwerke, Fluganimationen, Projektile, Gegenmaßnahmen, Laser-Markierungen und die Waffen des RCB-90-Patrouillenboots überarbeitet.

Unter Wasser sorgen neue Animationen, flüssigere Übergänge und korrigierte Wiederbelebungsabläufe für mehr Konsistenz. Anpassungen betreffen zudem Match-Grade-Munition, Aufschaltwerfer, Leuchtspurmarkierungen, Defibrillatoren und den CSB IV EOD-Bot. Kartenfehler, problematische Spawnpunkte und unerlaubt erreichbare Dächer auf Cairo Bazaar sowie Manhattan Bridge werden ebenfalls angegangen.

Battlefield Portal erhält benutzerdefinierte Lobbys für Battle Royale: Vierer und Eroberung. Gastgeber können Teams zuweisen, kompatible Karten auswählen und Zuschauer zulassen. Tsuru-Riff wird in das Portal SDK aufgenommen, Wake Island ergänzt die verifizierten Erlebnisse und die beiden Top Gun-Jets stehen künftig ebenfalls für eigene Kreationen bereit.

Kostenlose Testwoche zum Update

Wie lange lässt sich Battlefield 6 kostenlos ausprobieren? Vom 18. bis zum 25. August 2026 wird Battlefield 6 für eine Woche kostenlos spielbar sein. Die Testversion umfasst sechs Modi und vier Karten, darunter Tsuru-Riff, Wake Island, Cairo Bazaar und Hagental Base.

Damit können Interessierte auch Top Gun: Träger-Überfall sowie die Kämpfe zu Land, zu Wasser und in der Luft ausprobieren. Update 1.4.2.0 liefert darüber hinaus zahlreiche Korrekturen an Benutzeroberfläche, Audio, KI, Fortschrittssystemen und REDSEC.

Freut ihr euch mehr auf Wake Island, die neuen Jets oder die Rückkehr von Träger-Angriff? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.