P.T. auf PC – Fan portiert den PS4 Horror-Teaser nativ für Windows

Mehr als zwölf Jahre nach seiner überraschenden Veröffentlichung könnte P.T. auf dem PC ein neues Leben erhalten. Der Entwickler LoreanXavier arbeitet an einer nativen Windows-Portierung von Hideo Kojimas legendärem Horror-Teaser, der ursprünglich im August 2014 für die PlayStation 4 erschien.

Das Fanprojekt soll sich deutlich von bisherigen Neuauflagen unterscheiden. Statt P.T. in einer modernen Engine nachzubauen, rekonstruiert LoreanXavier die ursprüngliche Spiellogik und Darstellung durch Reverse Engineering der PS4-Version. Einen Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht.

Eine native Umsetzung für Windows

Wie wird P.T. auf den PC übertragen? Die Portierung entsteht in C++ und verwendet Vulkan für die Grafikausgabe. Dabei handelt es sich weder um einen Emulator noch um eine Kompatibilitätsschicht oder ein Remake in Unity beziehungsweise Unreal Engine.

Der neu entwickelte Unterbau greift stattdessen auf die originalen Spieldateien von P.T. zurück und bildet das Verhalten des damaligen PS4-Programms nach. Die Veröffentlichung soll keine geschützten Modelle, Texturen oder Audiodateien enthalten. Interessierte müssten deshalb die Daten einer eigenen Kopie bereitstellen, was angesichts der Entfernung aus dem PlayStation Store eine erhebliche Hürde bleibt.

Nach Angaben des Entwicklers funktioniert bereits nahezu die gesamte Erfahrung. Dazu gehören die Lua-Skripte, Zwischensequenzen, Lisas Animationen, Soundeffekte, Controller-Vibration und die berüchtigte Passage mit Spracherkennung. Ein rund 30-minütiges Gameplay-Video zeigt den aktuellen Stand vom Startbildschirm bis zum Ende.

Technische Verbesserungen ohne neue Inszenierung

Welche Vorteile bietet die PC-Version? Während das Original auf 30 Bilder pro Sekunde begrenzt war, erreicht die native Portierung mehr als 60 Bilder pro Sekunde. Hinzu kommen höhere Auflösungen, Maus- und Tastatursteuerung sowie Unterstützung für DualSense-, Xbox- und weitere moderne Controller.

Optional lässt sich AMD FSR 3.1 verwenden. Auch typische Effekte des Fox Engine Originals werden rekonstruiert, darunter Schatten, lokale Reflexionen, Tiefenunschärfe, Bewegungsunschärfe, Bloom, Filmkorn und der volumetrische Nebel des Endes. Ziel bleibt eine möglichst genaue Wiedergabe und keine grafische Neuinterpretation.

Für direkte Vergleiche lässt LoreanXavier das Original mit festgelegten Eingaben und gespeicherten Kamerapositionen laufen. Anschließend stellt die PC-Version dieselben Szenen aus identischen Perspektiven dar. Auf diese Weise können Unterschiede bei Beleuchtung, Materialien und zeitlichen Abläufen gezielt erkannt werden.

Das Vermächtnis des verlorenen Horrorspiels

Warum besitzt P.T. bis heute Kultstatus? Der Teaser versteckte seine Verbindung zu Silent Hills zunächst hinter dem erfundenen Entwicklerstudio 7780s Studio. Erst nach dem Lösen seiner ungewöhnlichen Rätsel offenbarte die Schlusssequenz die Beteiligung von Hideo Kojima, Guillermo del Toro und Norman Reedus.

Konami stellte Silent Hills im Jahr 2015 ein und entfernte P.T. aus dem PlayStation Store. Trotzdem beeinflusste der endlose, stetig veränderte Korridor zahlreiche Horrorspiele. Projekte wie Allison Road, Visage und Layers of Fear griffen die Verbindung aus gewöhnlichen Wohnräumen, psychologischem Schrecken und kaum vorhersehbaren Veränderungen auf.

Inzwischen veröffentlichte Kojima unter anderem Death Stranding und arbeitet an OD sowie Physint. Konami führte seine Horrorreihe zuletzt mit Silent Hill: Townfall fort, das am 24. September 2026 erschien. P.T. selbst blieb jedoch in der Vergangenheit gefangen. Die native PC-Portierung könnte zumindest einen wichtigen Beitrag dazu leisten, diese einflussreiche Erfahrung zu bewahren. Würdet ihr euch noch einmal in den unheimlichen Korridor wagen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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