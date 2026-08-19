Battlefield 6 gratis testen bis 25. August 2026 – diese Karten und Modi sind dabei

Wer Battlefield 6 bislang nur aus der Distanz beobachtet hat, kann jetzt ohne zusätzliche Kosten selbst in die Schlacht ziehen. Electronic Arts bietet den Shooter seit dem 18. August 2026 im Rahmen einer zeitlich begrenzten Testphase kostenlos an.

Die Aktion läuft bis zum 25. August 2026 und umfasst ausgewählte Multiplayer-Inhalte des Hauptspiels. Battlefield REDSEC bleibt davon unabhängig dauerhaft kostenlos verfügbar, doch während der Testwoche erhalten Interessierte einen deutlich umfangreicheren Einblick in Battlefield 6.

Vier Karten und mehrere Modi verfügbar

Welche Inhalte bietet die kostenlose Testphase? Während des Aktionszeitraums stehen insgesamt vier Karten zur Verfügung. Die Auswahl reicht von bekannten Schauplätzen bis zu den neuen Gefechtszonen aus den jüngsten Seasons.

Wake Island

Tsuru Reef

Cairo Bazaar

Hagental Base

Auch bei den Spielvarianten gibt es mehrere Möglichkeiten, das Zusammenspiel aus Infanterie, Fahrzeugen und zerstörbarer Umgebung auszuprobieren. Folgende vier Modi sind Teil der kostenlosen Testphase:

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All-Out Warfare

Carrier Strike Top Gun

Casual Breakthrough

Premium Portal Mode

Teilnehmende der Testphase werden nicht von der bestehenden Community getrennt. Sie können gemeinsam mit Freunden und anderen Nutzern spielen, die Battlefield 6 bereits vollständig besitzen. Damit sollte es problemlos möglich sein, einen bestehenden Squad zu ergänzen und sich direkt in die verfügbaren Gefechte zu stürzen.

Der Zugang erfolgt über Battlefield REDSEC

Wie lässt sich Battlefield 6 kostenlos spielen? Für den Zugang muss zunächst Battlefield REDSEC auf der gewünschten Plattform heruntergeladen und mit dem aktuellen Update installiert werden. Das kostenlose Angebot ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar und setzt ein EA-Konto sowie eine Internetverbindung voraus.

Auf dem PC wird Battlefield REDSEC über die EA App, Steam oder den Epic Games Store angeboten. Auf PlayStation-Systemen wird in Deutschland aufgrund der Altersfreigabe ein aktives PlayStation-Plus-Abonnement für den Download der REDSEC-Komponenten benötigt.

Nach dem Ende der Testphase am 25. August 2026 bleibt der grundsätzlich kostenlose REDSEC-Bereich weiterhin zugänglich. Wer anschließend auch die Kampagne und das vollständige Multiplayer-Angebot nutzen möchte, benötigt dagegen die Vollversion von Battlefield 6.

Top Gun prägt die aktuelle Season

Warum findet die Gratisaktion gerade jetzt statt? Die Testphase begleitet die zweite Phase von Season 4 und das Top-Gun-Crossover, das am 18. August 2026 gestartet ist. Im Mittelpunkt stehen schnelle Luftkämpfe, neue Jets und der Modus Carrier Strike, bei dem Gefechte rund um einen Flugzeugträger ausgetragen werden.

Gleichzeitig feiert Wake Island seine Rückkehr. Die traditionsreiche Karte wurde für Battlefield 6 überarbeitet und verbindet Küstenkämpfe mit Bunkern, Luftfahrzeugen sowie einem vor der Insel liegenden Flugzeugträger.

Die kostenlose Woche ist damit besonders für alle interessant, die sich vor einem möglichen Kauf einen Eindruck von den groß angelegten Schlachten verschaffen möchten. Werdet ihr Battlefield 6 bis zum 25. August 2026 ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.