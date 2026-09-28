Facing the Rain ist jetzt dauerhaft gratis auf Steam – das steckt im RPG

Ein 2024 veröffentlichtes Rollenspiel lässt sich ab sofort dauerhaft kostenlos auf Steam herunterladen. Entwickler Peremett-Studio hat Facing the Rain am 28. September 2026 vom kostenpflichtigen Modell auf Free-to-play umgestellt.

Dabei handelt es sich nicht um eine zeitlich begrenzte Rabattaktion. Das vollständige Spiel soll dauerhaft gratis bleiben, während der Entwickler weiterhin Unterstützung bei größeren Fehlern und technischen Problemen verspricht.

Eine kurze Reise durch das düstere Drumberg

Worum geht es in Facing the Rain? Im Mittelpunkt steht die junge Billy, die ihren ersten Job als Zimmermädchen in einem Hotel antritt. Das Gebäude befindet sich in der fiktiven Stadt Drumberg, deren Bewohner und Schauplätze von einer bedrückenden Stimmung geprägt sind.

Schon bald erkennt Billy, dass das Hotel und die dort lebenden Menschen schwere Geheimnisse mit sich tragen. Ihr erkundet das Gebäude, besucht Geschäfte in der Stadt und durchquert einen metaphorischen Wald. Gespräche, kleinere Rätsel und gefundene Gegenstände treiben die Handlung voran.

Facing the Rain verzichtet vollständig auf Kämpfe. Stattdessen stehen Entscheidungen und deren Konsequenzen im Mittelpunkt. Laut Entwickler beeinflussen eure Handlungen den Verlauf der Geschichte und können zu mehreren Enden führen.

Ich habe beschlossen, das vollständige Spiel ab dem 28. September 2026 dauerhaft kostenlos spielbar zu machen.

Pixelgrafik mit Entscheidungen und mehreren Enden

Welche Inhalte bietet das kostenlose Steam-Rollenspiel? Optisch setzt Facing the Rain auf eine farbenfrohe 2D-Pixelgrafik aus der Vogelperspektive, die entfernt an Stardew Valley erinnert. Spielerisch verfolgt das Indie-Abenteuer jedoch einen fest geschriebenen Handlungsverlauf, bei dem emotionale Themen wie Trauer, Depression und Mitgefühl eine wichtige Rolle spielen.

Ein kompletter Durchlauf dauert nach Angaben von Peremett-Studio ungefähr zwei bis drei Stunden. Zufällige Elemente, versteckte Geheimnisse, Steam-Errungenschaften und die unterschiedlichen Enden sollen zusätzliche Durchgänge interessanter machen.

Facing the Rain erschien ursprünglich am 8. Dezember 2024 für den PC und war seitdem kostenpflichtig erhältlich. Wer das kurze, entscheidungsbasierte Abenteuer ausprobieren möchte, benötigt rund 600 Megabyte freien Speicherplatz. Eine deutsche Benutzeroberfläche oder deutsche Untertitel werden auf der Steam-Seite derzeit nicht aufgeführt.

Weitere kostenlose Spiele und Aktionen auf Steam

Welche weiteren Gratisangebote sind aktuell interessant? Rund um Facing the Rain gibt es mehrere kostenlose PC-Spiele, die unterschiedliche Genres abdecken. Allerdings unterscheiden sich die jeweiligen Modelle deutlich voneinander.

Mechabellum bietet seit dem 21. September 2026 eine kostenlose Version des taktischen Autobattlers an. Die reguläre Vollversion bleibt weiterhin separat erhältlich.

Neon Knight: Vengeance From The Grave ist aktuell kostenlos spielbar und kann der Steam-Bibliothek hinzugefügt werden. Mit der angekündigten Ultimate Edition soll der düstere 2D-Sidescroller in einigen Wochen wieder auf ein kostenpflichtiges Modell wechseln.

Tactical Mission: Target Rush wurde ebenfalls auf Free-to-play umgestellt. Der Einzelspieler-Shooter kombiniert dynamische Zielübungen mit mehreren Modi, freischaltbaren Waffen und Zombie-Herausforderungen.

Eine weitere Aktion ist für den 28. Oktober 2026 angekündigt. Über die Lenovo Legion Gaming Community sollen weltweit Steam-Keys für Doom aus dem Jahr 2016 verteilt werden. Dafür werden Konten bei Legion, Twitch und Gamesplanet benötigt, außerdem ist die verfügbare Menge begrenzt.

Werdet ihr euch Facing the Rain kostenlos herunterladen oder habt ihr das kurze Pixel-Rollenspiel bereits gespielt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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