EA Sports FC 27 auf Steam – starke Verkäufe, aber gemischte Bewertungen

EA Sports FC 27 legt auf Steam einen widersprüchlichen Start hin. Obwohl der neue Fußballtitel von Electronic Arts zeitweise Platz 1 der Verkaufscharts erreichte, fallen die Nutzerbewertungen nur gemischt aus. Kurz nach dem regulären Deutschland-Start am 25. September 2026 häuften sich kritische Rezensionen.

Auf Steam empfahlen zuletzt lediglich rund 56 Prozent der englischsprachigen Rezensenten das Spiel weiter. Damit steht der jüngste Teil der erfolgreichen Reihe trotz starker Verkäufe bei einer gemischten Gesamtwertung.

In den Rezensionen dominieren Vorwürfe, EA Sports FC 27 biete gegenüber EA Sports FC 26 zu wenige bedeutende Neuerungen. Gleichzeitig sorgen Änderungen am eigentlichen Fußball-Gameplay, technische Probleme und die stärkere Ausrichtung auf manuelle Aktionen für Diskussionen.

Kritik am überarbeiteten Gameplay

Warum erhält EA Sports FC 27 so viele negative Bewertungen? Ein zentraler Kritikpunkt ist die manuelle Verteidigung. Electronic Arts reduzierte den Einfluss der KI und verlangt häufiger, dass Verteidiger aktiv ausgewählt, positioniert und für Zweikämpfe eingesetzt werden.

Dieser Ansatz soll Können und gute Entscheidungen stärker belohnen. In der Praxis berichten einige Steam-Nutzer jedoch von unzuverlässigen Tacklings, trägen Reaktionen und Situationen, in denen nicht kontrollierte Verteidiger gegnerische Angreifer nahezu ungehindert passieren lassen.

Auch das Passspiel und die neu gestalteten Eckbälle stoßen nicht überall auf Zustimmung. Bei Standardsituationen müssen Laufwege, Positionierung und der erste Ballkontakt stärker manuell gesteuert werden. Hinzu kommen Berichte über Bugs, Verzögerungen und schwankende Performance, die den ohnehin anspruchsvolleren Einstieg zusätzlich erschweren.

The Grounds spaltet die Community

Welche große Neuerung bietet der aktuelle Ableger? Mit The Grounds führt EA einen sozialen Treffpunkt ein, der als Ausgangspunkt für Clubs und verschiedene Online-Aktivitäten dient. Das Konzept erinnert an The City aus NBA 2K und die sozialen Elemente von World of Chel aus NHL.

In drei Bezirken können Fans andere Clubmitglieder treffen und an unterschiedlichen Fußballaktivitäten teilnehmen. Dazu gehören schnelle Partien, Duelle im Zwei-gegen-zwei-Format und Clubturniere mit jeweils elf Mitgliedern pro Mannschaft. The Grounds steht auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2 zur Verfügung.

Ein Teil der Community empfindet die begehbaren Bereiche allerdings als zu eng und hatte sich eine umfangreichere offene Welt versprochen. Ebenfalls kritisch betrachtet werden die zahlreichen kosmetischen Inhalte. Neue Kleidung lässt sich durch längeres Spielen freischalten, über FC Points und damit über den Einsatz von Echtgeld geht es jedoch schneller.

Starke Verkäufe trotz gemischter Reaktionen

Wie erfolgreich ist EA Sports FC 27 auf Steam? Die negativen Bewertungen scheinen das Interesse bislang kaum zu bremsen. Der Fußballtitel konnte sich zeitweise an die Spitze der Steam-Verkaufscharts setzen und behauptet sich dort neben Neuerscheinungen wie Wardogs und Dressmaker.

Abseits von The Grounds bietet der neue Teil weiterhin zahlreiche klassische Modi. Die Managerkarriere erhielt einen überarbeiteten Transfermarkt, neue Verhandlungsmöglichkeiten und dynamische Gesamtwerte. Im Football Ultimate Team können gesammelte Karten zudem über die neue FUT-Galerie dauerhaft dokumentiert und für Belohnungen genutzt werden.

EA Sports FC 27 startet damit wirtschaftlich stark, kämpft aber erneut mit dem bekannten Vorwurf einer zu vorsichtigen Weiterentwicklung. Ob Updates die technischen und spielerischen Kritikpunkte entschärfen können, dürfte entscheidend für die langfristige Steam-Wertung sein.

Wie fällt eure Meinung zu EA Sports FC 27 aus? Seht ihr echte Fortschritte oder handelt es sich für euch erneut hauptsächlich um ein jährliches Kader-Update? Schreibt es uns in die Kommentare.

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