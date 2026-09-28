LEGO-Fan baut Cthulhu-Diorama als MOC für Ausstellung in Québec

Ein beeindruckendes LEGO-Diorama bringt den kosmischen Schrecken von Cthulhu auf den Bautisch. Der LEGO-Fan Laurgo hat die Lovecraft-Kreatur als vollständig eigene Konstruktion umgesetzt und das Ergebnis am 27. September 2026 in der LEGO-Community auf Reddit präsentiert.

Das Modell basiert weder auf einem offiziellen Set noch auf einer bereits veröffentlichten Anleitung. Stattdessen kombinierte der Erbauer zahlreiche vorhandene Elemente zu einer düsteren Szene, die auch problemlos aus dem Horrorspiel Call of Cthulhu stammen könnte.

Düstere Details im Diorama

Wie sieht das LEGO-Cthulhu-Modell aus? Im Zentrum erhebt sich Cthulhu aus einem dunklen Wasserbecken. Vor dem gewaltigen Wesen befindet sich eine helle Ritualkammer mit einem Pentagramm, das von fünf kleinen Kultisten umringt wird. Die Figuren wirken, als würden sie gerade die Kreatur aus den Tiefen heraufbeschwören.

Besonders auffällig ist die kreative Verwendung unterschiedlichster LEGO-Teile. Für einzelne Bereiche des Gesichts kamen unter anderem Arme aus einem Hulk-Set zum Einsatz. Die Tentakel stammen laut Laurgo aus drei verschiedenen Sets, wobei ein Großteil der Elemente im Marvel-Modell 76205 Gargantos’ Showdown enthalten ist.

Weitere Bauteile wurden auf ungewöhnliche Weise gedreht oder zweckentfremdet, um Cthulhus Rücken, Flügel und Körperstruktur darzustellen. Selbst kleine Frosch-Elemente fanden Verwendung und bilden die Augenbrauen der Kreatur. Auch die schrägen Formen der umliegenden Architektur greifen den unnatürlichen Stil des Lovecraft-Mythos auf.

Eine eigene Kreation für das Museum

Warum wurde das Cthulhu-MOC gebaut? Laurgo fertigte das Modell nach eigenen Angaben für das Musée de la civilisation in Québec an. Dort soll die Konstruktion Ende November 2026 im Rahmen einer Ausstellung zu sehen sein. Ein konkreter Tag für die Präsentation wurde bislang nicht genannt.

Bei dem Werk handelt es sich um ein sogenanntes MOC. Die Abkürzung steht für My Own Creation und bezeichnet individuelle LEGO-Konstruktionen, die ohne offizielle Bauanleitung entstehen. In der Fan-Szene reicht das Spektrum solcher Projekte von detaillierten Gebäuden bis zu Nachbauten bekannter Charaktere, Konsolen und Maschinen.

Das Cthulhu-Diorama zeigt besonders deutlich, welchen Reiz solche Eigenkreationen besitzen. Elemente, die ursprünglich für Superhelden, Monster oder Fahrzeuge entworfen wurden, erhalten in einem völlig neuen Zusammenhang eine andere Funktion. Dadurch wirkt die Kreatur trotz ihrer erkennbaren Einzelteile überraschend geschlossen und organisch.

Begeisterung in der LEGO-Community

Wie reagiert die Community auf den Cthulhu-Bau? Die Reaktionen fallen überwältigend positiv aus. Zahlreiche Fans loben vor allem die ungewöhnliche Teileverwendung, die Gestaltung des Pentagramms und die Präsentation auf einer Basis, die wie ein aufgeschlagenes Buch aufgebaut ist.

Mehrere Nutzer wünschen sich bereits eine offizielle Bauanleitung. Besonders häufig wird vorgeschlagen, das Modell über eine Plattform wie Rebrickable verfügbar zu machen. Andere Fans würden die Konstruktion gerne als reguläres LEGO-Set oder als Projekt bei LEGO Ideas sehen.

Ob Laurgo tatsächlich eine Anleitung veröffentlichen wird, ist noch offen. Bis dahin bleibt das Cthulhu-MOC ein beeindruckendes Einzelstück, das zeigt, wie gut LEGO und kosmischer Horror zusammenpassen können. Wie gefällt euch die düstere Konstruktion und würdet ihr ein offizielles Cthulhu-Set kaufen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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