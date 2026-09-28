God of War Laufey zeigt Fayes Schlangenbogen – so läuft der Kampf ab

Santa Monica Studio hat erstmals ausführlicher gezeigt, wie Faye in God of War Laufey kämpfen wird. Im Mittelpunkt des neuen Gameplay-Materials steht der Schlangenbogen, eine verzauberte Fernkampfwaffe, die sich nahtlos mit Schwerthieben, Fähigkeiten und längeren Kombos verbinden lässt.

Die Enthüllung erfolgt unmittelbar vor dem Start der Vorbestellungen am 29. September 2026. God of War Laufey erscheint am 16. Februar 2027 exklusiv für PlayStation 5 und rückt Kratos’ verstorbene Frau Faye in den Mittelpunkt.

Der Schlangenbogen im Kampf

Wie funktioniert Fayes neue Waffe? Der Schlangenbogen besitzt zwei unterschiedliche Feuermodi, die über den adaptiven Trigger des DualSense-Controllers aktiviert werden. Beim vollständigen Durchdrücken wechselt Faye in den Präzisionsmodus und kann Gegner aus größerer Entfernung gezielt anvisieren.

Treffer auf bestimmte Körperteile wirken sich auf die Kampffähigkeit der Feinde aus. Pfeile in die Beine schränken beispielsweise deren Beweglichkeit ein, während Treffer am waffenführenden Arm ihre Angriffsmöglichkeiten behindern. Zusätzlich kann Faye im Präzisionsmodus bis zu fünf Pfeile aufladen und gleichzeitig abfeuern.

Beim halb gedrückten Trigger nutzt Faye den mobilen Hüftfeuermodus. Dadurch lässt sich der Bogen mitten in einer Kombo einsetzen, um Gegner zurückzustoßen, in der Luft zu halten oder für einen anschließenden Nahkampfangriff vorzubereiten. Zur Auswahl stehen außerdem mehrere Pfeilarten:

Schnellfeuerpfeile

Pfeile mit explosiven Detonationen

Pfeile für mehrere Ziele

Umfangreiche Ausrüstungsanpassung

Welche Möglichkeiten bietet das Ausrüstungssystem? Der Schlangenbogen kann mit verschiedenen Schuppen versehen werden. Diese verändern nicht nur das Aussehen der Waffe, sondern verleihen ihr auch einen besonderen Gameplay-Vorteil. Weitere Fähigkeiten für den Bogen lassen sich über einen eigenen Bereich des Fertigkeitensystems freischalten.

Auch Fayes Schwert ist anpassbar. Austauschbare Klingen sollen unterschiedliche Spielstile unterstützen. Hinzu kommen Katalysatoren, mächtige Artefakte, die die Magie des Allwanns kanalisieren und Faye jeweils besondere Effekte oder Fähigkeiten verleihen.

Verschiedene Rüstungssets wirken sich ebenfalls auf Werte und Gameplay-Vorteile aus. Damit scheint God of War Laufey deutlich mehr Raum für individuelle Ausrüstungszusammenstellungen zu bieten, während der schnelle Wechsel zwischen Bogen, Schwert und Fähigkeiten für dynamische Kämpfe sorgen soll.

Vorbestellung und Editionen

Wann startet die Vorbestellung von God of War Laufey? Vorbestellungen werden am 29. September 2026 um 10 Uhr Ortszeit freigeschaltet. Wer das Spiel vor seiner Veröffentlichung bestellt, erhält folgende digitale Inhalte:

Letzter Wunsch-Rüstungsset

Goldene Blätter-Aussehen für Phranque

Ingame-Ressourcenpaket

Zusätzlich erscheint eine Digital Deluxe Edition mit weiteren kosmetischen und spielerischen Extras:

Dunkle Alchemie-Rüstungsset

Dunkle Alchemie-Klinge

Dunkle Alchemie-Bogenschuppen

Dunkle Alchemie-Katalysator

Ingame-Ressourcenpaket

Digitales Mini-Artbook

Offizieller digitaler Soundtrack

Die entsprechenden Ingame-Gegenstände werden durch den Fortschritt innerhalb der Geschichte freigeschaltet. Bei der physischen Standard Edition werden die Vorbestellungsinhalte über einen Download-Code bereitgestellt, der eine Internetverbindung und ein PlayStation-Konto voraussetzt.

Wie gefällt euch der erste Gameplay-Eindruck des Schlangenbogens und freut ihr euch auf Fayes eigenes Abenteuer? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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