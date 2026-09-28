Steam im Oktober 2026 – fünf Free-to-Keep-Geschenke im Überblick

Steam bereitet für Oktober 2026 gleich fünf neue Free-to-Keep-Aktionen vor. Entsprechende Einträge im Steam-Backend nennen ein vollständiges Spiel sowie vier Zusatzinhalte, die innerhalb begrenzter Zeiträume kostenlos beansprucht werden können.

Der entscheidende Vorteil gegenüber einem Gratiswochenende: Rechtzeitig eingelöste Inhalte bleiben dauerhaft mit dem eigenen Steam-Konto verknüpft. Konkrete Startzeiten und Laufzeiten der fünf Aktionen stehen allerdings noch nicht fest.

Diese fünf Steam-Geschenke sind geplant

Welche kostenlosen Inhalte erscheinen im Oktober 2026? Das bisher bekannte Programm deckt Rennspiele, Jagdsimulationen, gemütliche Unterhaltung und Action ab. Folgende fünf Einträge werden im Steam-Backend als zeitlich begrenzte Gratisaktionen für Oktober 2026 geführt:

MXGP 26: Scrubdesignz Liveries

Gear.Club Unlimited 3: Gear.Club Signature Pack

Hunting Simulator 3: Classic American Hunter Pack

Fireside Feelings

Rotwood: DLC 1

Den Anfang könnte MXGP 26 machen, dessen Veröffentlichung für den 1. Oktober 2026 vorgesehen ist. Das Scrubdesignz-Paket enthält zusätzliche Lackierungen und ist somit kein eigenständiges Spiel. Gear.Club Unlimited 3 folgt regulär am 8. Oktober 2026 und erhält mit dem Gear.Club Signature Pack ebenfalls einen zusätzlichen Inhalt.

Für den 29. Oktober 2026 ist der Release von Hunting Simulator 3 angesetzt. Das Classic American Hunter Pack umfasst unter anderem ein Winchester Model 1892 Short Rifle, den American Foxhound als neue Hunderasse und einen Woolchap-Hut von Verney-Carron in drei Farbvarianten. Ob die drei Pakete exakt zeitgleich mit den jeweiligen Hauptspielen kostenlos freigeschaltet werden, bleibt zunächst offen.

Vollspiel trifft auf Zusatzinhalte

Welches vollständige Spiel gehört zur Aktion? Fireside Feelings sticht aus dem Oktober-Programm hervor, da es sich dabei nicht um einen Zusatzinhalt, sondern um ein komplettes Spiel handelt. Der gemütliche Indie-Titel von Team Empreintes ist bereits seit dem 7. Juni 2025 auf Steam erhältlich und setzt auf Gespräche, Entspannung und zwischenmenschliche Erfahrungen.

Am virtuellen Lagerfeuer beantwortet ihr unterschiedliche Fragen und entdeckt Gedanken anderer Menschen. Die Gespräche finden nicht live statt, wodurch sich die Inhalte im eigenen Tempo erkunden lassen. Eine deutsche Benutzeroberfläche und deutsche Untertitel werden unterstützt.

Rotwood: DLC 1 vervollständigt die bisher bekannte Auswahl. Da es sich um eine Erweiterung handelt, dürfte das Hauptspiel Rotwood für die Nutzung erforderlich sein. Weitere Informationen zum Umfang des DLC sowie ein genauer Termin innerhalb des Oktobers 2026 wurden noch nicht genannt.

Für Steam-Nutzer lohnt es sich daher, die Angebotsseite im Oktober regelmäßig zu kontrollieren. Erfahrungsgemäß können im Laufe eines Monats weitere Free-to-Keep-Aktionen hinzukommen. Dabei sollte stets zwischen dauerhaft beanspruchbaren Geschenken und zeitlich begrenzten Gratiswochenenden unterschieden werden.

Welches der fünf Steam-Geschenke möchtet ihr euch sichern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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