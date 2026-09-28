Red Dead Redemption 2 läuft auf dem iPhone 18 Pro mit über 30 FPS – dank eines Emulator-Projekts

Red Dead Redemption 2 auf einem iPhone spielen, ohne einen PC oder Cloud-Streaming zu nutzen? Ein Entwicklerprojekt zeigt genau das auf dem iPhone 18 Pro. In einem veröffentlichten Video läuft Rockstars Western nach Angaben des Teams mit mehr als 30 Bildern pro Sekunde bei 720p.

Der entscheidende Punkt: Das ist keine offizielle iPhone-Version von Red Dead Redemption 2. Zum Einsatz kommt Madeira, ein experimentelles Projekt, das Windows-PC-Spiele auf iOS ausführt. Das Spiel wird auf dem Gerät berechnet; ein Stream von einem anderen Rechner ist laut den Entwicklern nicht beteiligt.

Wie kommt die PC-Version aufs iPhone?

Madeira übersetzt mehrere Bestandteile, die ein Windows-Spiel auf Apples Hardware benötigt. Dazu gehören die Ausführung von x86-64-Code auf einem ARM-Prozessor und die Umsetzung von Windows-Funktionen für iOS. Auch die Grafikausgabe muss angepasst werden. Es handelt sich also um einen technischen Versuch mit der PC-Version des Spiels, nicht um eine von Rockstar entwickelte mobile Fassung.

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Die gezeigten 30-plus FPS sind eine Angabe zu dieser Vorführung. Daraus lässt sich noch nicht schließen, dass Red Dead Redemption 2 auf dem iPhone 18 Pro über Stunden hinweg ebenso schnell und zuverlässig läuft. Dafür fehlen unabhängige Tests zu längeren Spielsitzungen, anspruchsvolleren Szenen und möglichen Leistungseinbrüchen bei steigender Temperatur.

Kann man Red Dead Redemption 2 jetzt einfach auf dem iPhone installieren?

Nein. Madeira bezeichnet sich selbst als Forschungsprojekt und nicht als fertiges Produkt. Die Einrichtung setzt unter anderem voraus, dass die benötigte JIT-Ausführung auf dem iPhone ermöglicht wird. Das Projekt weist ausdrücklich auf Fehler und Unterschiede zwischen einzelnen Spielen hin. Die Demonstration ist deshalb vor allem ein Einblick in das, was technisch bereits möglich ist.

Interessant bleibt die Vorführung trotzdem: Red Dead Redemption 2 ist ein großes PC-Spiel, und hier wird es offenbar direkt auf einem Smartphone ausgeführt. Ob daraus irgendwann eine für Spieler unkompliziert nutzbare Möglichkeit wird, ist offen. Eine offizielle iOS-Veröffentlichung von Rockstar ist damit nicht angekündigt.

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