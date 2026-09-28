GTA 6: Fan druckt die Figur aus Rockstars 400-Euro-Sammlerbox selbst

Rockstars Vice City Collection hat nach ihrer Ankündigung eine Diskussion ausgelöst: Die Box kostet in Deutschland 399,99 Euro, enthält aber kein Exemplar von GTA 6. Wie die Gegenstände bei den Fans ankommen, haben wir bereits in einer eigenen Meldung zusammengefasst. Nun zeigt ein Fan, dass sich zumindest eines der Sammlerstücke auch zu Hause herstellen lässt.

Der Nutzer @JSantiag0rj hat eine eigene Version der Macca-the-Gator-Figur mit einem 3D-Drucker gefertigt. Bilder seines Projekts sind auf X zu sehen. Die Figur orientiert sich an dem pinken Alligator, der im Mittelpunkt von Rockstars Kollektion steht.

PlayCentral Community Was haltet ihr von Rockstars GTA-6-Sammlerbox? Umfrage wird geladen … Die Box gefällt mir – ich würde sie kaufen.

Die Idee gefällt mir, aber 400 Euro sind zu viel.

Für den Preis müsste GTA 6 dabei sein.

Ich hätte lieber eine Box mit Jason und Lucia.

Sammlerboxen interessieren mich nicht. Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Ein Fanprojekt statt der gesamten Box

Für den Druck verwendete der Fan einen Saturn 4 Ultra und Kunstharz. Auf den gezeigten Bildern ist die Figur noch unlackiert. Der Nutzer hat demnach mehrere Schritte in die Ausarbeitung seines Modells gesteckt und bietet auch die Druckdateien an. Eine fertige Figur verkauft er nach Angaben des Berichts nicht.

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Damit entsteht allerdings keine selbst gedruckte Ausgabe der gesamten Sammlerbox. Rockstar legt der Vice City Collection neben der Macca-Figur unter anderem eine Oakley-Sonnenbrille, eine Kappe, eine Tasche und ein Poster mit einer Karte von Leonida bei.

Interessant ist der Druck trotzdem: Gerade die Entscheidung, Macca statt Jason und Lucia zum Gesicht der Kollektion zu machen, hatte unter Fans für Gesprächsstoff gesorgt. Andere kritisieren vor allem den Preis oder dass das Spiel separat gekauft werden muss. Was haltet ihr von der Box und von der selbst gedruckten Figur? In unserer laufenden Umfrage könnt ihr weiterhin abstimmen.

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