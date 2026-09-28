Minecraft: An der neuen Dimension The Sift soll Mojang schon seit fünf Jahren arbeiten

Eine vierte Dimension für Minecraft war jahrelang vor allem ein Wunsch vieler Spieler. Bei Minecraft Live hat Mojang The Sift nun angekündigt: Die neue Spielwelt erscheint zunächst in Minecraft Dungeons II und soll 2027 auch ins Hauptspiel kommen. Über die Ankündigung und die bislang gezeigten Inhalte haben wir gestern ausführlich berichtet.

Jetzt gibt es einen möglichen Hinweis darauf, wie lange Mojang die neue Dimension schon plant. Der Minecraft-Insider ItsMwamOffi nennt das Jahr 2021 als Beginn der Arbeit an The Sift. Mojang hat diesen Zeitpunkt bislang nicht bestätigt.

Was der Insider über die Entwicklung sagt

ItsMwamOffi hatte die Enthüllung einer vierten Dimension bereits vor Minecraft Live angedeutet. Nachdem Mojang The Sift vorgestellt hatte, fragte ihn ein Nutzer, wie lange daran gearbeitet werde und wie umfangreich das Projekt sei. Seine knappe Antwort auf die Frage nach dem Zeitpunkt lautete: „Seit 2021.“ Er ergänzte, dass Mojang währenddessen auch an vielen anderen Dingen gearbeitet habe.

Falls die Angabe stimmt, reicht die Arbeit an The Sift rund fünf Jahre zurück. Daraus lässt sich allerdings nicht ablesen, wie weit die Dimension 2021 schon entwickelt war. Denkbar sind frühe Ideen oder Entwürfe ebenso wie konkrete Arbeiten am Spiel. Auch über den Umfang der Arbeiten in den einzelnen Jahren sagt die Antwort nichts aus.

Das ist eine wichtige Unterscheidung: „Seit 2021 in Arbeit“ bedeutet nicht zwangsläufig, dass Mojang fünf Jahre lang durchgehend mit einem großen Team an der fertigen Dimension gebaut hat. Einen detaillierten Entwicklungsverlauf hat das Studio bisher nicht veröffentlicht.

Erst Dungeons II, dann Minecraft

Für Spieler steht zunächst eine andere Reihenfolge fest. The Sift wird zuerst in Minecraft Dungeons II zu sehen sein, das bereits am 29. September 2026 erscheint. Dort gehört die Dimension zur miteinander verbundenen Spielwelt: Risse können die Spielfiguren nach The Sift führen. Mojang beschreibt den Ort als farbenfrohe Welt voller Seelen und nennt unter anderem Gebiete namens Meadow und Carapace.

Im Hauptspiel müssen Spieler länger warten. 2027 soll The Sift sowohl für die Java als auch für die Bedrock Edition erscheinen. Es wäre nach der Oberwelt, dem Nether und dem Ende die vierte Dimension von Minecraft und die erste neue seit mehr als 14 Jahren. Mojang hat während der Präsentation bereits einen kurzen Einblick in ihre Umsetzung für das Hauptspiel gegeben. Welche Inhalte und Spielmechaniken aus Dungeons II übernommen werden, ist damit noch nicht geklärt.

Die Insider-Aussage macht vor allem die lange Vorgeschichte der Ankündigung interessant. Ob The Sift tatsächlich schon 2021 als konkrete Dimension entstand, kann bislang nur Mojang beantworten.

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