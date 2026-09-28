GTA 6: Sammlerbox für 400 Euro sorgt für Kritik, auch unsere Umfrage ist eindeutig

Rockstars neue Sammlerbox zu GTA 6 ist seit wenigen Tagen vorbestellbar. Für 399,99 Euro gibt es unter anderem eine Figur, eine Sonnenbrille, eine Kappe und ein Poster mit einer Karte von Leonida. Das Spiel liegt der „The Goodtime State – Vice City Collection“ allerdings nicht bei. Genau daran stören sich viele Fans.

In den Reaktionen auf die Ankündigung werden vor allem der Preis und die Auswahl der Gegenstände diskutiert. Manche Fans hätten sich für eine Sammlung zu GTA 6 offenbar eher etwas mit Jason und Lucia gewünscht. Andere finden vor allem schwer nachvollziehbar, dass sie das Spiel zusätzlich kaufen müssten. Die Box ist von Rockstar allerdings ausdrücklich als separate Merchandise-Kollektion angeboten, nicht als Edition des Spiels.

Das sagt ihr zur Sammlerbox

Wir haben euch in unserem Beitrag zur Vice City Collection gefragt, was ihr von Rockstars Angebot haltet. Nach 446 abgegebenen Stimmen ergibt sich folgender Zwischenstand:

Antwort Stimmen Anteil Für den Preis müsste GTA 6 dabei sein. 194 43 % Die Idee gefällt mir, aber 400 Euro sind zu viel. 100 22 % Ich hätte lieber eine Box mit Jason und Lucia. 84 19 % Sammlerboxen interessieren mich nicht. 47 11 % Die Box gefällt mir – ich würde sie kaufen. 21 5 %

Damit ist das fehlende Spiel für die größte Gruppe der Knackpunkt. Weitere 22 Prozent mögen die Idee grundsätzlich, finden aber 400 Euro zu teuer. Nur 21 der bislang 446 Teilnehmenden haben angegeben, dass ihnen die Box gefällt und sie sie kaufen würden.

Die Umfrage läuft weiter; die Zahlen zeigen den Stand zum Zeitpunkt dieses Artikels und sind nicht repräsentativ.

PlayCentral Community Was haltet ihr von Rockstars GTA-6-Sammlerbox? Umfrage wird geladen … Die Box gefällt mir – ich würde sie kaufen.

Die Idee gefällt mir, aber 400 Euro sind zu viel.

Für den Preis müsste GTA 6 dabei sein.

Ich hätte lieber eine Box mit Jason und Lucia.

Sammlerboxen interessieren mich nicht. Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Was bekommt man für die 400 Euro?

Neben der Macca-the-Gator-Figur gehören unter anderem eine Oakley-Sonnenbrille, eine New-Era-Kappe, eine Tasche, Pins und Aufkleber zur Kollektion.

Bildquelle: Rockstar Games

Für viele dürfte das doppelseitige Poster interessant sein, dessen Rückseite eine Karte von Leonida zeigt. Wie viele neue Details darauf zu erkennen sind, lässt sich anhand der bisherigen Produktbilder noch nicht beurteilen. Den vollständigen Inhalt haben wir in unserer Übersicht zur GTA-6-Sammlerbox aufgeschlüsselt.

Wer die Box zusammen mit der digitalen Standard Edition von GTA 6 kaufen möchte, landet bei 479,98 Euro zuzüglich Versandkosten für die Box. Ob die enthaltenen Fanartikel diesen Preis wert sind, muss jeder selbst entscheiden. Der bisherige Zwischenstand unserer Umfrage zeigt jedenfalls, dass Rockstar mit der Auswahl und dem separaten Verkauf des Spiels einen großen Teil der abstimmenden PlayCentral-Leser nicht überzeugt hat.

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