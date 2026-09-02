Red Dead Redemption 2: Le Trésor des Morts – alle Karten und Fundorte

Le Trésor des Morts gehört zu den lukrativsten Schatzsuchen in Red Dead Redemption 2. Die kurze Schatzkarten-Reihe führt euch von der verlassenen Siedlung Limpany über die unterirdischen Anlagen von Saint Denis bis zu einem Mausoleum. Als Belohnung warten sechs Goldbarren im Gesamtwert von 3.000 Dollar.

Allerdings steht diese Schatzsuche nicht allen Spielern zur Verfügung: Le Trésor des Morts wurde ursprünglich als Bonus für bestimmte digitale Vorbestellungen von Red Dead Redemption 2 angeboten. Fehlt die erste Schatzkarte am unten beschriebenen Fundort, ist die Reihe in eurer Spielversion wahrscheinlich nicht freigeschaltet.

Le Trésor des Morts auf der interaktiven Karte

Auf unserer interaktiven Karte findet ihr die erste Schatzkarte, den zweiten Hinweis und den abschließenden Schatz. Klickt einen Marker an, um weitere Informationen zum jeweiligen Fundort aufzurufen.

Le Trésor des Morts: alle drei Fundorte Die interaktive Karte wird erst geladen, wenn sie in die Nähe des sichtbaren Bereichs kommt oder du sie direkt öffnest. Interaktive Karte laden Karte in voller Größe öffnen

Erste Schatzkarte in Limpany finden

Die Schatzsuche beginnt in der niedergebrannten Siedlung Limpany, südwestlich des Lagers Horseshoe Overlook.

Sucht dort das zerstörte Gefängnis auf. In einer der Zellen liegt eine Leiche, neben der ihr die erste Karte von Le Trésor des Morts aufnehmen könnt. Öffnet und betrachtet die Karte anschließend in eurer Tasche, damit der nächste Hinweis verfügbar wird.

Wenn sich an dieser Stelle weder die Leiche noch die Schatzkarte befinden, besitzt eure Spielversion vermutlich keinen Zugriff auf die Bonus-Schatzsuche.

Übrigens: Im ausgebrannten Büro des Sheriffs von Limpany findet ihr zusätzlich einen einzelnen Goldbarren. Dieser gehört allerdings nicht zur Schatzreihe Le Trésor des Morts.

Zweiten Hinweis in Saint Denis entdecken

Die erste Karte führt euch in den Südwesten von Saint Denis. Begebt euch zum Güterbahnhof beziehungsweise zum Gelände der Cornwall Freight Station in der Nähe des Hafens.

Sucht auf dem Gelände nach dem Zugang zu einem unterirdischen Durchgang. Folgt dem Tunnel, bis ihr zu einer großen Holzkiste gelangt. An der angrenzenden Wand könnt ihr einen verborgenen Hinweis untersuchen. Dieser enthält das Rätsel für den abschließenden Fundort.

Auch hier gilt: Der Hinweis lässt sich nur finden, wenn ihr zuvor die erste Schatzkarte in Limpany aufgenommen und gelesen habt.

Schatz auf dem Friedhof von Saint Denis finden

Der letzte Hinweis führt euch zum großen Friedhof von Saint Denis im Norden der Stadt.

Betretet den Friedhof nach Möglichkeit über den westlichen Eingang und haltet euch in Richtung des kleinen Mausoleums. Im Inneren könnt ihr eine Steinplatte beziehungsweise die Wand untersuchen. Dahinter befindet sich der Schatz von Le Trésor des Morts.

Als Belohnung erhaltet ihr:

sechs Goldbarren

jeweils 500 Dollar Verkaufswert

insgesamt 3.000 Dollar

Die Goldbarren könnt ihr anschließend bei einem Hehler verkaufen.

Zählt Le Trésor des Morts für 100 Prozent?

Le Trésor des Morts ist nicht zwingend für den Spielfortschritt von 100 Prozent erforderlich. Für die entsprechende Anforderung genügt es, eine vollständige Schatzsucher-Reihe bis zum abschließenden Schatz zu verfolgen. Ihr könnt dafür auch eine der regulär verfügbaren Schatzreihen wie den Schatz der Jack-Hall-Bande, den Giftpfad oder den Schatz der hohen Einsätze abschließen.

Warum fehlt die erste Karte in Limpany?

Wenn die erste Karte nicht im Gefängnis von Limpany liegt, handelt es sich normalerweise nicht um einen Fehler und auch nicht um eine noch fehlende Story-Mission. Le Trésor des Morts ist ein editions- beziehungsweise vorbestellergebundener Bonus und steht deshalb nicht in jeder Fassung von Red Dead Redemption 2 zur Verfügung.

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